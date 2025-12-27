公務員赴陸納管 翁曉玲批回到戒嚴：未來恐擴及所有台灣人民

行政院會26日通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修法草案，公務員赴中國全面納管，國民黨立委翁曉玲今受訪時痛批，民進黨政府基本上就是要中斷所有台灣同胞和大陸同胞之間的往來，根本是恢復到過去戒嚴的時代，恐未來也不排除進一步限縮一般民眾赴中國交流。

國民黨前發言人何志勇今天在新竹市舉辦第4場「城市沙龍」活動，翁曉玲於會後接受媒體訪問。針對是否擔心民進黨未來會限縮一般人赴中國大陸？翁曉玲表示，民進黨提出兩岸人民關係條例修法，要求所有公務員不得前往大陸，若要前往，事前都必須申請許可，基本上就是更加強控管。

翁曉玲痛批，控管軍公教到中國大陸、港澳地區交流、旅遊，做法像是恢復到過去戒嚴時代，未來也不排除會更進一步限縮所有台灣人民去中國大陸交流，台灣本來就是民主自由開放的地方，不應該去限制任何人的行動遷徙自由。

翁曉玲指出，民進黨今天這樣的做法正在走回頭路，台灣已經解嚴了非常長的一段時間，號稱是自由、民主、法治的國家，但是沒想到民進黨政府，尤其是賴清德總統上任之後，就不斷地限縮、壓縮、剝奪老百姓的人權，是非常可惡的做法。

翁曉玲強調，每個人都有旅遊、出國的權利，那麼所以民進黨今天這樣的做法，是非常恐怖的，而且也很可惡。

行政院會26日通過兩岸人民關係條例修法草案，公務員赴陸全面納管，新增10職等、警監4階以下人員，赴陸前須經所屬機關許可。草案另規定，民選公職（立委、議員、村里長等）赴陸接觸中共黨軍政，返台後須公開揭露；立委、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。

草案也增訂，卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動，違者可剝奪月退，無月退者罰200至1000萬元。