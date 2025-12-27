陸委會：增立委赴陸許可 回應社會期待

行政院拍板「兩岸條例」修法草案，新增赴陸管控範圍，陸委會昨指出，這次修法沒有特別增加要求，且「為了回應社會期待」，加入立委赴陸許可制。

今年政府已多次收緊公務員赴陸規範，包含行政院訂定「建議懲處原則」、陸委會「精進措施」、內政部修訂許可辦法，把赴陸探親奔喪由四等親縮為三等親等。

此次修法是首度超越行政命令的範疇，陸委會強調，修法係防範中共統戰滲透，提升民主防衛。將向國會積極說明修法的必要性與急迫性，盼國會能支持修法。

陸委會副主委梁文傑昨在記者會上強調，這次修法「並沒有特別增加對公務員的要求」，譬如十一職等以上要經聯審會審查仍維持，至於十職等以下，「現在是把條文訂得更明確」，未來赴陸要經許可。「另外為了回應社會的期待，我們加入了立法委員赴陸的許可制」。