陸委會：增立委赴陸許可 回應社會期待

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑。 記者邱德祥／攝影
陸委會副主委梁文傑。 記者邱德祥／攝影

行政院拍板「兩岸條例」修法草案，新增赴陸管控範圍，陸委會昨指出，這次修法沒有特別增加要求，且「為了回應社會期待」，加入立委赴陸許可制。

今年政府已多次收緊公務員赴陸規範，包含行政院訂定「建議懲處原則」、陸委會「精進措施」、內政部修訂許可辦法，把赴陸探親奔喪由四等親縮為三等親等。

此次修法是首度超越行政命令的範疇，陸委會強調，修法係防範中共統戰滲透，提升民主防衛。將向國會積極說明修法的必要性與急迫性，盼國會能支持修法。

陸委會副主委梁文傑昨在記者會上強調，這次修法「並沒有特別增加對公務員的要求」，譬如十一職等以上要經聯審會審查仍維持，至於十職等以下，「現在是把條文訂得更明確」，未來赴陸要經許可。「另外為了回應社會的期待，我們加入了立法委員赴陸的許可制」。

公務員赴陸全面改許可制 立委須經聯審會審查

行政院昨天針對公務人員權益有兩項重大決定，包括總統府在公告立法院三讀通過停砍年金法案的最後期限前，行政院長卓榮泰昨天正式...

新聞眼／執政黨決心訂惡法 「流刺網」斷兩岸交流

在國民黨立委翁曉玲等人近日赴陸參加廈門台商活動後，行政院昨通過兩岸關係條例修正草案，擬將公務員赴陸採全面許可制，立委須經許可，民選公職人員若接觸中共黨政須公開揭露，此舉影響數十萬公務員，彰顯民進黨全面限縮兩岸交流決心。此法若通過，將成掌控人民自由旅行的惡法。

登陸納管 藍委：賴總統直接宣布違法豈不更快？

行政院會拍板「兩岸人民關係條例」修正草案，全面納管公務員、立委赴陸皆採許可制，引發在野黨批評。國民黨團書記長羅智強說，賴清德總統宣布兩岸交流違法不是更快？國民黨立委牛煦庭說，抓到的共諜都是政府官員，哪個跟國會有關？民眾黨立院黨團副總召張啓楷批，不符權力分立原則。

登陸納管 基層公務員嘆：兩岸所有交流都被政治化

行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸都要納管，引起部分基層公務員反彈；有人質疑，逾九成公務員不涉機敏業務，卻被當成潛在洩密者，感受不佳，更有限制人身自由的疑慮；有人直言，赴陸多半單純探親或旅遊，兩岸關係惡化，所有交流都被政治化，「只能被動配合」。

政院推全面納管立委、公務員赴陸 鄭麗文批：嚴重違憲

行政院會今天拍板「兩岸人民關係條例」修法草案，將全面納管民選民代、縣市長、公務員赴陸規定。國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受專...

