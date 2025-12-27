公務員赴陸全面改許可制 立委須經聯審會審查

行政院昨天針對公務人員權益有兩項重大決定，包括總統府在公告立法院三讀通過停砍年金法案的最後期限前，行政院長卓榮泰昨天正式宣布會副署，但在下周提出聲請釋憲及臨時處分；此外，行政院會也通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，其中立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。

卓榮泰：憲法賦予權責

賴總統昨日公布年金停砍案並批示，「為國家長遠發展，宜允聲請憲法法庭判決及暫時處分」，行政院與考試院也決定聲請釋憲。卓榮泰在行政院會中發表年終談話，強調凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全，破壞國家財政紀律，不副署就是憲法賦予閣揆的權責，他不會拋棄這個職權，但也不期待這麼做。

政務委員林明昕強調，外界稱「副署不執行」並非精準法律用語，行政院會在行政權的範圍內，做合法合憲的處置。

至於兩岸人民關係條例修法部分，現行公務員赴陸規定，政務人員、縣市首長、相關涉及國家安全等利益或機密業務的人員，進入大陸地區應經審查許可，簡任十一職等以上的公務員、警監三階以上警察人員等應經主管機關許可後才可赴陸，但政院昨天拍板修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。

民選公職赴陸公開揭露

根據政院修法草案，立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。同時，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間經過等資訊由權責機關公開揭露。卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動。

立委赴陸須聯審會許可

陸委會表示，兩岸人民關係條例修法草案，新增十職等、警監四階以下未涉密人員，赴陸前必須經所屬機關許可。

其次，針對擔任重要職務或涉密人員，包括立委、離退職未滿三年的縣市長、經核定涉密人員等，增訂在赴陸前都應經聯審會審查許可。

草案規定，對於應提列為赴陸管制的人員，機關若遲遲不予認定，內政部得命令限期辦理，若機關再不辦理，將由內政部逕行列管。

國民黨主席鄭麗文批評說，「這是非常嚴重的違憲」，侵犯人民的言論自由、遷徙自由、人身自由，哪有說要去哪裡還要經過政院同意？台灣人要去北韓，難道也要事先經過政府同意嗎？國民黨立院黨團總召傅崐萁批評，台灣已成完全人治的國家，賴總統想做什麼就做什麼。

民眾黨團副總召張啓楷表示，現在憲法法庭只有八名大法官，上次宣判甚至連大法官人數都不夠，做出無效判決，如果行政院要用憲法法庭解決停砍年金，就趕快把人補齊，賴總統別倒果為因。