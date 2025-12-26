立委赴陸須經許可在野批阻交流 民進黨：現僅立院沒規定

中央社／ 台北26日電
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照

行政院會通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，新增立委赴陸也須經許可。國民黨團書記長羅智強今天表示，賴政府拿出各種阻擋兩岸交流的政策，誠心建議直接宣布斷絕兩岸三通，別再找理由當遮羞布。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱在立法院受訪表示，目前所有的憲政機關，只有立法院沒有制定立法院人員赴中需要報備的相關規定，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂定，人家幫忙制定，這是立法院自找的。

民眾黨團副總召張啓楷表示，每次修法都讓兩岸的惡意螺旋持續上升，現在人民赴陸已有很多規範，不必再繼續疊床架屋，應該要多一些交流。

為防止中共對台統戰、滲透及分化，行政院會今天通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，納入立委赴陸須經許可，公務員赴陸也改採全面許可制，草案將送立法院審議。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則說，行政院會又通過一波國安法案，送立法院審議，而過去民進黨立委所提相關議案，在立法院程序委員會被藍白封殺，未來行政院版，恐怕也是寸步難行、命運多舛，但負責任的政府還是採取非常明確的態度，因此她支持行政院送出院版，後續視藍白如何接招。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，國民黨執政時，該有的兩岸交流規範都存在，但國民黨政府可以確保台灣海峽的縱深，中共軍機不會逾越海峽中線，也不會發生共軍圍台軍演等各種損害國家安全、喪權辱國的事情。

羅智強指出，今天賴政府拿出各種阻擋兩岸交流的政策，他誠心建議賴政府直接宣布斷絕兩岸三通，任何兩岸交流、經商、往來都是違法，這樣更快，不要再找各式各樣的理由，來為自己在兩岸關係上的無能找遮羞布，以及在兩岸兵凶戰危上添加柴火。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷受訪表示，立委若赴陸需要報備，也應該是跟立法院報備，而不是跟行政單位，不能由行政權干預立法權；另一方面，每次修法都讓兩岸的惡意螺旋持續上升，現在人民赴陸已有很多規範，不必再繼續疊床架屋，應該要多一些交流。

至於是否同意政院版草案付委審查，張啓楷表示，黨團會進一步討論。

