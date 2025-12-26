政院通過兩岸條例修正草案 立委赴陸須經許可

行政院會26日通過大陸委員會擬具的「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，修正重點包含，公務員赴陸全面採許可制；完善特定人員赴陸規範制度；民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露；進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。行政院將函請立法院審議。

陸委會說明，賴總統2025年3月13日提出5大國安威脅及17項因應策略指示，另5月15日監察院提出公務員違法違規赴陸糾正案，要求行政院所屬進行缺失改進。陸委會爰會同相關機關研擬兩岸條例部分條文修正草案，依循法制作業程序辦理，報請行政院審議通過。

根據草案內容指出，民選公職人員赴大陸地區交流資訊不透明，民眾無從監督，對於因職掌接觸涉及國家安全、利益或機密業務者，赴大陸地區的管制也未盡完整，因此提出修法草案。

草案增訂，10職等以下未涉密公務員赴陸須經所屬機關許可，同時明定立法委員與因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等赴陸，須經內政部聯審會許可，而所謂赴陸聯審會，是由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成的審查會，審查相關許可。

此外，民選公職人員赴陸如有接觸大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體等情形，應於返台後將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。同時明定，依國家機密保護法核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員若未經許可赴陸，將由內政部處新台幣200萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。

陸委會表示，本次修法倘順利通過，可精進現行赴陸管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益更有保障；修法變動成本最小，絕大多數公務員申請流程與現狀相符；受管制對象更為周延，降低國家安全風險；審查過程可提醒當事人赴陸人身安全風險；提高公民監督，公開透明保護民主機制，強化社會信賴；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

最後，陸委會指出，修正草案精通過院會後，行政院將即送立法院審議。陸委會將向國會積極說明修法的必要性與急迫性，企盼國會能支持本次修法，與行政部門共同攜手保護國家安全，強化赴陸管理機制。