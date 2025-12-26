政院擬限制立委、公務員赴陸 陳玉珍：民進黨打定主意要打仗？

行政院會今預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，立委赴陸須經過許可，所有公務員赴陸也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴陸須經原單位同意。國民黨立院黨團書記長羅智強批，賴清德總統乾脆宣布只要是兩岸任何的交流、經商、往來都是違法；國民黨立委陳玉珍質疑，民進黨是打定主意，想要打仗嗎？

針對政院擬通過修法草案，未來限制立委赴陸，公務員赴陸要經原單位同意等，羅智強說，國民黨執政時，該有的兩岸交流規範都存在，但可確保海峽縱深，共機不會越過，也不會有圍台軍演等淪喪海峽縱深等損害國安、喪權辱國的事情。

羅智強表示，賴清德阻擋兩岸交流，他給誠心建議，回到以前三通斷絕的「三不時代」，直接宣布只要是兩岸任何的交流、經商、往來都是違法的，這不是更快？不要再找各種藉口，為自己的無能找遮羞布。

陳玉珍說，兩岸關係兵凶戰危，各界跟大陸之間須有更多了解，只有更多的交流才能帶來更多的商機，現在政府滿腦子都是意識形態掛帥，例如很多年輕人喜歡小紅書，在上面看美妝、旅遊，政府就是擔心年輕人多了解大陸，會發現大陸跟民進黨宣傳的不一樣，所以禁止小紅書，但用打詐理由，臉書也有很多詐騙，這不是民主開放的社會，執政黨應有的態度。民進黨是多麼害怕讓大家知道，大陸跟他們宣傳的不一樣。

陳玉珍表示，大陸做得好不好，台澎金馬做得好不好，兩岸人民多往來，讓老百姓來說話。民進黨不但不讓老百姓往來，連立委、公務員、鄉鎮市民代表等，甚至包括社會各階層的人，都不能去大陸。下一步會不會是能否去歐洲由政府決定，政府有這麼大的權力來限制老百姓的行動自由嗎？何況這些人都不是真正可以掌管、接觸到國家機密，真正能接觸國家機密不就是國安會嗎？

陳玉珍舉國安會秘書長吳釗燮，任外交部長時的機要洩密案為例，質疑吳釗燮為何還能留任？這些人沒有被限制去大陸嗎？這些人應該是坐在外交部的辦公室，把自己的機密洩漏出去。

陳玉珍說，她要奉勸執政黨，國內產業兩極化，科技產業非常發達，傳統產業非常辛苦，政府多花一點心思在照顧民生。老百姓跟大陸往來，愈多交流愈瞭解，愈交流愈安全，讓多點大陸人到台澎金馬旅遊，讓多點台灣人過去了解，彼此在透過民間了解的過程中，可能會累積善意。

陳玉珍反問，民進黨是打定主意，想要打仗嗎？多交流才知道中國大陸到底在想什麼，中國大陸老百姓在想什麼，也藉由他們的民意來影響影響整個社會的氛圍。以前網路上是你好我好，現在都是在喊打喊殺，這是危險的事情。政府還是多花心思，做福國利民的事情，少花意識形態，要嘛追殺陸配，要嘛要限制公務人員，接著要限制民意代表，民意代表是老百姓選的，如果老百姓覺得這個民意代表做不好，覺得可能會出賣國家，老百姓自然會趕他下台，不勞政府每天在想這些限制人民權益的事情。