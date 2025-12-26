聽新聞
修改兩岸關係條例赴陸許可制 員警抱怨「過猶不及」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
基層員警認為，只是做分內勤務工作，決策秘密在高層，修兩岸關係條例為許可制，將影響基層權益。記者林保光／攝影
基層員警認為，只是做分內勤務工作，決策秘密在高層，修兩岸關係條例為許可制，將影響基層權益。記者林保光／攝影

行政院會今天預計通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴大陸都必須經原單位同意，基層警員認為「過猶不及」，且影響人民權益。

高雄市林姓警員認為，高層長官有決策權，要求必須保密才有道理，基層警員只按勤務執勤、做分內的工作，不涉秘密，將來如果也要長官「同意」才能去大陸，雖然一般單位主管不會不同意，但是修法後，等於基層員警連赴大陸旅遊，都要長官許可才能成行，要是長官一句「不准」，將影響基層的權益，徒增同事間的隔閡。

警察赴大陸原本只是「事先申請、事後報備」的報備制，出國前先到移民署官網填申請表，附具這張申請表，向單位請假赴大陸，回台後再填報備表即可，但是若修改成「許可制」，員警認為「太超過了，要是長官說不准，不就全家人都無法赴陸旅遊？」

1名9職等警官認為，一般單位長官不會不准基層員警申請赴大陸，至今也沒聽過有人申請不過的，但是如果每人的申請，都要審核同意，萬一沒獲准，確實會造成員警困擾。高雄市警局表示，還沒接到警政署的相關執行方式，如將來警政署來文規定，便遵照規定辦理。

相關新聞

公務員赴陸全面改許可制 立委須經聯審會審查

行政院昨天針對公務人員權益有兩項重大決定，包括總統府在公告立法院三讀通過停砍年金法案的最後期限前，行政院長卓榮泰昨天正式...

登陸納管 藍委：賴總統直接宣布違法豈不更快？

行政院會拍板「兩岸人民關係條例」修正草案，全面納管公務員、立委赴陸皆採許可制，引發在野黨批評。國民黨團書記長羅智強說，賴清德總統宣布兩岸交流違法不是更快？國民黨立委牛煦庭說，抓到的共諜都是政府官員，哪個跟國會有關？民眾黨立院黨團副總召張啓楷批，不符權力分立原則。

登陸納管 基層公務員嘆：兩岸所有交流都被政治化

行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸都要納管，引起部分基層公務員反彈；有人質疑，逾九成公務員不涉機敏業務，卻被當成潛在洩密者，感受不佳，更有限制人身自由的疑慮；有人直言，赴陸多半單純探親或旅遊，兩岸關係惡化，所有交流都被政治化，「只能被動配合」。

政院推全面納管立委、公務員赴陸 鄭麗文批：嚴重違憲

行政院會今天拍板「兩岸人民關係條例」修法草案，將全面納管民選民代、縣市長、公務員赴陸規定。國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受專...

立委赴陸須經許可在野批阻交流 民進黨：現僅立院沒規定

行政院會通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，新增立委赴陸也須經許可。國民黨團書記長羅智強今天表示，賴政府...

政院修法限制立委赴陸…牛煦庭：抓到槍斃 但被捕共諜哪個是？

行政院會今通過「兩岸人民關係條例」修法草案，所有公務員赴陸將納管，針對民選公職人員包括立委等，建立赴陸審查許可制，違法赴...

