公務員赴陸須報准 基層公務員有人認同國安至上、有人感受不佳
行政院會今天將通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，立委赴陸須經過許可，所有公務員赴陸也都納入管制。有基層公務員認為「國家安全至上」支持修法，也有公務員認為只是做行政工作，哪來機密可言，卻要列管，「好像被當成壞人」。
根據現行規定，簡任11職等以上公務員須向內政部申請許可，否則將處罰鍰；修法草案將所有公務員赴陸都納管，而10職等以下、未涉密的基層公務員，未來必須經原單位同意，否則將依人事法規議處。
「國家安全至上，一定支持。」宜蘭一名基層公務人員說，她出國都會向單位報備，也曾去過大陸旅遊，現在只是採許可制，不覺得麻煩，更何況公務員本來就該忠於國家，嚴格、麻煩一點都支持。
另一名8職等公務人員也支持許可制，認為雖然是私人行程，但在有對立、存在威脅風險的國家旅遊，相信一般人內心都會害怕，尤其有公職在身的人。他認為，通報後還可以保護自己，若被對岸跟監、搜索、監禁，台灣的家人與機關都能立即掌握並協助。
花蓮一名10職等以下公務人員說，自己請假出國一定會向長官報備，但縣市公務員9成以上都不涉及機密，也要被列管，好像被當成壞人一樣，感受不好。
他認為，如果要管制應該分級，10職等以上在縣市政府已是副處長以上，掌管事務較多，可以管制，但是像他們這種行政單位的小公務員，哪來的國家機密，實在沒有管制的必要。
