赴陸新制引發基層熱議 台東公務員曝心聲：時代回不去了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基層公務體系針對「兩岸人民關係條例」修正草案，看法兩極，有人認為政府管得太多，也有人理解在兩岸情勢緊張下的必要性。記者尤聰光／攝影
台東基層公務體系針對「兩岸人民關係條例」修正草案，看法兩極，有人認為政府管得太多，也有人理解在兩岸情勢緊張下的必要性。記者尤聰光／攝影

行政院會今天預計通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，除了立委赴陸也須經過許可外，所有公務員赴陸也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴陸都必須經原單位同意。消息一出，在台東基層公務體系引發不同聲音，有人認為政府管得太多，也有人理解在兩岸情勢緊張下的必要性。

「現在兩岸情勢緊張，灰色地帶很多，公務員身分比較敏感，政府怕出事，其實也不是沒有道理。」任職縣府林姓基層公務人員說，站在國安角度來看，確實能理解政府加強管理的用意，若只是事前報備、單位掌握去向，對多數人影響或許有限，但仍希望配套能清楚，避免讓基層承擔過多行政壓力。

不過，里幹事直言，自己未接觸任何機敏業務，現在去大陸都要報備，感覺好像被當成高風險對象」。他感嘆，過去兩岸往來還算頻繁，探親、旅遊都很自然，「現在一步步收緊，大家心裡其實都有底，未來恐怕全面禁止也不意外，只是覺得時代真的回不去了」。

另也有公務人員說，赴陸多半只是單純探親或旅遊，與政治、機密毫無關聯，「但現在兩岸關係惡化，所有交流都被政治化，我們只能被動配合，沒有太多選擇」。

