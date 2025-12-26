基層公務員赴陸須經同意 回台要寫報告…基層：交給AI代勞

行政院會今天預計通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴陸都必須經原單位同意，基層看法兩極化，有的認為只要從事活動，不怕審查，也有的覺得限制人民自由，尤其回台後要寫報告徒增麻煩。

兩岸人民關係條例修正草案，除了立委赴陸須經過許可，所有公務員赴陸也都納入管制，彰化縣陳姓村幹事、許姓機要人員都表示，兩岸氣氛不好，到中國不可能從事開會、考察等公務，都是純旅遊，出門旅遊要檢附行程等相關文件送原單位審查和同意，回台要寫報告，即使鄉鎮市公所主管都放行，仍感到被法令刁難，還好現在有AI，可以把行程輸入請AI寫報告。

彰化縣大城鄉村長聯誼會長許仁寶說，本（12）月10日他到中國漳州參加世界許姓宗親大會，事前詢問鄉公所要不要報備和許可，鄉公所答覆「去不用，回來講一下」，他回台後跟鄉公所說明此行目的就沒事了。

許仁寶表示，行政院修正條例，對別有用心者可能造成不方便，但對心懷正面、正當活動的人「沒差」，台灣對兩岸應該建立何種關係的看法兩極化，他覺得見仁見智，世界許姓宗親大會去年在馬來西亞舉辦，今年在漳州，明年可能來台灣辦理，他很歡迎全球包括對岸的許姓宗親來台，沒有政治，宗親之間聯誼交流。