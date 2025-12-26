聽新聞
政院今將拍板修法 立委、公務員赴陸都須經許可

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，除了立委赴陸也須經過許可外，所有公務員赴陸也都納入管制。記者杜建重／攝影
行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，除了立委赴陸也須經過許可外，所有公務員赴陸也都納入管制。記者杜建重／攝影

行政院會今天預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，除了立委赴陸也須經過許可外，所有公務員赴陸也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴陸都必須經原單位同意。

行政院指出，為因應境外敵對勢力統戰滲透，並加強公務員等赴陸管制，陸委會和內政部分別提出「兩岸人民關係條例」及「社會秩序維護法」部分條文修正草案。

據了解，兩岸條例修法草案將所有公務員赴陸都予納管。根據現行規定，簡任11職等以上公務員須向內政部申請許可，否則將處罰鍰；修法草案規定進一步規定，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來必須經原單位同意，否則將依人事法規議處。

對於政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全或機密人員等具有特定身分者赴中，現行規定須經聯審會審查許可，未來立委赴中也要經過許可。

另外，現行兩岸關係條例規定，政務副首長或少將以上、情報機關首長等人員，不得出席中國黨政軍慶典或活動而有妨害國家尊嚴行為。修法條文進一步規定，未來只要參加危害、矮化、甚至消滅我國家主權者的統戰政治宣傳，就可處罰；不再侷限現場是否有中共的旗徽歌。情節重大者，得剝奪其月退休、退職伍給與，無月退者，可處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

