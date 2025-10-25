聽新聞
嚴管赴大陸 學者批：政府要讓學術界失語

聯合報／ 記者許維寧劉懿萱／台北報導
陸委會官網本月初更新，納入學校公務員，赴陸需許可、返台後則要詳述行程和事由。 圖／聯合報系資料照片

行政院擴大納入學校公務員，公立大學校長、院長至公立中小學兼行政教師等職，赴陸需許可、返台後則要詳述行程和事由，違失情節重大可記二大過免職。學界痛批，此舉簡直是擾民，以各種程序阻礙，就是要讓人民覺得煩而打消赴陸交流念頭。

嘉義大學歷史系教授吳昆財指出，現在公教人員赴陸都要先申報，返台後也要再行通報有無接受招待、遭受平等對待等，現在又將規定加嚴，評估就是擾民，設立各種程序、懲處，如同處處卡脖子、給人穿小鞋。

吳昆財質疑，年初陸委會調查公教人員是否持有中國大陸證件，「但國家有更安全、有抓到匪諜嗎？」每次緊縮規範都如同大砲打小鳥，用技術性干擾，目的只是想封殺對陸交流。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，當赴陸變成懲罰，雙方失去理解彼此能力，未來台灣會變得更安全，還是更孤單？杜聖聰回憶，曾帶學生到大陸參訪、接待陸生來台，雙方年輕人談理想、拍影片、談未來，彼此的差異化為理解的動力。那種交流是知識的，而非政治的。

他說，制度的收緊讓「赴陸」成為高風險決定，寒蟬效應早已在學界蔓延，公立體系全面封閉，私校雖無明文限制，但也同樣緊張。即使有人願意赴陸，也擔心被誤解、被放大、被貼上標籤，這種心理負擔，比制度更可怕，讓人自我審查，讓學術交流變得像一場冒險。當大家都在「觀望」，整個兩岸學術圈就靜了下來，但靜的不是安寧而是失語。

新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南也談到，陸委會過去就針對軍公教清查是否持有中國大陸證件，若有道理就應全民適用。若說執行公務須對國家忠誠，還說得過去，但連教師私人行程都管，質疑為何要被特殊對待。

