赴陸須報准納入學校公務員 藍委批製造寒蟬效應

陸委會九月公布修正公務員赴港澳相關規範，陸委會本月初官網更新，指行政院九月廿二日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，納入學校公務員，上到公立大學校長，下至小學組長兼任行政職教師者，都需經許可赴陸，返台後須通報詳述赴陸事由及行程，違失情節重大一次記二大過免職，明年七月一日上路。

陸委會表示，這是依法行政，強調監察院已經提出過糾正，陸委會為此邀集各中央及地方各有關機關共同研商，並研提有關精進措施，以遏止公務員違法赴陸的情形持續發生。

監察院五月廿一日公布調查報告，指公務員申請赴陸核准率近百分百，近十年仍有三一八名公務員違法赴陸，包含高階文官五十五人，國立大專校院相關教育人員就占卅五人，其中最嚴重事例首屬國立中央大學前教授陳錕山投共案，已成國家安全問題，但違規高階文官幾乎沒被服務機關懲處，因此糾正行政院、人事行政總處與教育部。

陸委會十月初更新官網，指行政院九月廿二日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」簡任第十職及警監四階為界，基層公務員違規三次記一大過，高階則違規一次記二次過，違規樣態包括未經許可赴陸、返台後未依限填具「赴陸人員返台通報表」、返台拒絕或未詳實說明赴陸事由及行程。

該原則指出，赴陸人員違失情節重大，符合考績法第十二條第三項所定一次記二大過要件者，得辦理一次記二大過專案考績免職，原則於明年七月一日正式實施。

陸委會說明，公立學校教師兼行政職，且行政職相當簡任十一職等以上者，如公立大學校長、各學院院長、學系主任、研究所所長，需向內政部申請赴陸許可；行政職相當簡任十職等以下者，如教師兼任公立高國中小的主任、組長，需向所屬機關核准赴陸。

至於公立學校教師未兼任行政職務者，陸委會指出，無須依照許可辦法或作業要點申請許可或報准。

陸委會此舉遭質疑為製造寒蟬效應，國民黨立委李彥秀說，陸委會作為只是淪為「忠誠查核」。藍委吳宗憲也批，國家愈走愈專制、不自由。

國民黨立委翁曉玲說，賴政府大幅限縮兩岸人民往來，對公務員交流問題也是小題大作，不會有效果且又擾民，甚至有違反法律保留原則之虞。

有地方官員指出，陸委會針對公務員赴陸近一、二年開始緊縮，包含兼行政職老師或校長，甚至連約聘僱也納入，導致多數公務員不太敢去大陸。