聽新聞
0:00 / 0:00

公務員違法赴陸懲處 校長、主任也納入！杜聖聰：信任崩解象徵

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
銘傳大學廣電系主任杜聖聰。圖／取自杜聖聰臉書
銘傳大學廣電系主任杜聖聰。圖／取自杜聖聰臉書

行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，兼行政職的公立教師各級主管也納入，明年7月1日上路。銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，從教育現場看，是信任崩解象徵，當赴陸變成懲罰，雙方失去理解彼此能力，未來台灣會變得更安全，還是更孤單？

杜聖聰回憶，曾帶學生到大陸參訪、接待陸生來台，雙方年輕人談理想、拍影片、談未來，彼此的差異化為理解的動力。那種交流是知識的，而非政治的。但制度的收緊讓「赴陸」成為高風險決定，不僅要層層申請，返台還得通報、說明，行政負擔繁重，任何疏忽都可能留下紀錄，對多數教師而言，既然研究與教學已經壓力重重，何必再添一筆風險？最安全的選擇就是不去。

杜聖聰指出，寒蟬效應早已在學界蔓延，公立體系全面封閉，私校雖無明文限制，但也同樣緊張。即使有人願意赴陸，也擔心被誤解、被放大、被貼上標籤，這種心理負擔，比制度更可怕，讓人自我審查，讓學術交流變得像一場冒險。當大家都在「觀望」，整個兩岸學術圈就靜了下來，但靜的不是安寧，而是失語。

杜聖聰認為，台灣本是世界島，理應能與全球各地對話，如今的封鎖，使台灣跟最鄰近的知識共同體逐漸斷裂，研究中國社會學者愈來愈依賴二手資料，中國學生對台灣的理解，也停在舊印象，雙方都在失去對彼此的理解能力。

杜聖聰感慨，兩岸交流本被視為民間溫度的指標，如今卻成為政治籌碼，權力高層將往來視作測風向的工具，一旦兩岸不合，就關門、懲處、劃線，但真正願意交流的那群人，包括老師、學生、研究者，如今因為厭煩和害怕選擇沉默。

杜聖聰說，他相信學術應該是自由的、開放的，不應被恐懼與政治所綁架。當交流變成一種罪惡、赴陸變成一場懲罰，或許該問的是失去這份理解後，未來台灣會變得更安全，還是更孤單？

行政院 教師 主管 銘傳大學

延伸閱讀

公務員違法赴陸懲處明年7月上路 游毓蘭：用休假都不行太嚴苛

低薪結構讓教育現場陷惡性循環 工會籲正視「代理教師荒」

公視董監事提名延宕 杜聖聰：擱置尖銳人選但別當政治攻防

醫院1職缺「5年經驗+碩士」月薪不到4萬！網曝真相：沒什麼了不起

相關新聞

赴陸須報准納入學校公務員 藍委批製造寒蟬效應

陸委會九月公布修正公務員赴港澳相關規範，陸委會本月初官網更新，指行政院九月廿二日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）...

公務員違規赴陸處罰明年上路 陸委會：依法行政、遏制違法發生

政府近期訂定公務人員須經許可赴陸，返台後須通報詳述赴陸事由及行程，若違失有相關處罰，情節重大一次記2大過免職，明年7月1...

公務員違法赴陸懲處 校長、主任也納入！杜聖聰：信任崩解象徵

行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，兼行政職的公立教師各級...

公務員赴陸違規最重可免職 學界痛批擾民：欲以程序阻礙赴陸交流

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，擴大納入學校公務員，公立大學校長...

公務員違法赴陸懲處明年7月上路 游毓蘭：用休假都不行太嚴苛

陸委會9月中發函各縣市政府宣達，中央地方學校公務人員違法赴陸建議懲處原則，及違規赴港澳建議懲處原則，其中違法赴陸懲處較嚴...

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。