公務員違法赴陸懲處明年7月上路 游毓蘭：用休假都不行太嚴苛

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
陸委會9月中發函各縣市政府宣達，中央地方學校公務人員違法赴陸建議懲處原則，及違規赴港澳建議懲處原則，其中違法赴陸懲處較嚴厲，違規1次就恐被記1次過，明年7月1日上路。前立法委員游毓蘭說，憲法保證人民行動自由、遷徙自由，陸委會要公務員報准才能赴陸，連用自己休假都不行太過嚴苛。

有官員指出，陸委會針對公務員赴陸近1、2年開始緊縮，從去年開始清查是否具大陸居留證、戶籍、身分證等，今年起赴陸的公務員變很少，尤其陸委會現在抓得很緊、管得嚴，包含兼行政職的老師或校長，甚至連約聘僱也納入，導致多數公務員不太敢去大陸。

游毓蘭說，警察到大陸旅遊的人蠻多，但基層員警要接觸機密實在不多，且憲法保證人民行動自由、遷徙自由，陸委會現在要清查大陸證件、核准才能赴陸，明年7月開始連到大陸旅遊都要被記過伺候，連用自己休假都不行，太過嚴苛。

游毓蘭也感慨，有學生跟她說難怪現在沒人願意當警察，當年他們都是可以考上台清交的人，如今台清交賺的是什麼薪水、過的是什麼日子，他們卻是動輒得咎，即使去旅遊也要被記過太離譜。游指出，她當警大主管時出國要報准，但這麼多年來已日趨開放，且兩岸開放後很少會需要這樣，更何況老師寒暑假出門稀鬆平常。

