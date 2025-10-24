政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委吳宗憲表示，這是2026、2028兩次大選打「抗中保台」牌前的鋪陳。國民黨立委翁曉玲表示「小題大作」，直言不會有效果又擾民，有違反法律保留原則之虞。

陸委會網站公告，公務員赴陸有兩岸條例、作業要點及注意事項等相關規範，全國公務員（不區分職等）應一體遵行。為避免違法（規）事件一再發生，行政院已於本年9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，定自明年7月1日起正式實施。

吳宗憲說，行政院對於自己的公務員如何管理，這是行政院的事情，但現在針對公務員不分層級高低都如此，國家愈走愈專制、不自由，跟民進黨以前追求的背道而馳，常拿某個事件加強管制人民。

吳宗憲表示，可以顯見的是，在2026大選、2028大選，民進黨會繼續狂打抗中保台牌，這就是抗中保台牌前的鋪陳。