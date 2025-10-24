公務員違規赴陸懲處建議明年7月1日上路 國小組長未詳述行程都可記過

陸委會9月甫公布修正公務員赴港澳相關規範，陸委會官網悄悄更新，指行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，擴大納入學校公務員，上到公立大學校長，下至公立小學組長兼任行政職教師者，都需經許可赴陸，返台後須通報詳述赴陸事由及行程，違失情節重大一次記2大過免職，明年7月1日上路。

監察院5月21日公布調查結果，指公務員申請赴陸核准率近100%，近10年仍有318名公務員違法赴陸，包含高階文官55人、基層文官263人，且國立大專校院相關教育人員就占35人，其中最嚴重事例首屬國立中央大學前教授陳錕山投共案，已成國家安全問題，但違規高階文官幾乎沒被服務機關懲處，因此糾正行政院、人事行政總處與教育部。

陸委會10月初更新官網，指行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」簡任10職及警監4階為界，以下公教人員違規3次記1大過，以上人員則違規1次記2次過。違規樣態報，包括未經許可赴陸、返台後未依限填具「赴陸人員返台通報表」、返台拒絕或未詳實說明赴陸事由及行程。

此外，該原則指出，赴陸人員違失情節重大，符合考績法第12條第3項所定一次記2大過要件者，得辦理一次記2大過專案考績免職，且原則將於明年7月1日正式實施。

陸委會也說明，公立學校教師兼行政職，且行政職相當簡任11職等以上者，如公立大學校長、各學院院長、學系主任、研究所所長，需向內政部申請赴陸許可；行政職相當簡任10職等以下者，如教師兼任公立高國中小的主任、組長，需向所屬機關核准赴陸。