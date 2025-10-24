聽新聞
加嚴赴陸申請管制 海巡署遭質疑「越來越接近戒嚴」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海巡署以確保國家安全、兼顧同仁個人權益為由，管制所屬人員赴陸申請規定，形同全面禁止海巡人員前往大陸旅遊，也遭質疑「越來越接近戒嚴時期」。圖為示意。圖片來源/海巡署
海巡署以確保國家安全、兼顧同仁個人權益為由，管制所屬人員赴陸申請規定，形同全面禁止海巡人員前往大陸旅遊，也遭質疑「越來越接近戒嚴時期」。圖為示意。圖片來源/海巡署

海巡署要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，引發反彈與外界質疑，海巡當局自我限縮甚至影響所屬同仁權益的作法不只一樁，今年6月起即以確保國家安全、兼顧同仁個人權益的理由，管制所屬人員赴陸申請規定。形同全面禁止海巡人員前往大陸旅遊，也遭質疑「越來越接近戒嚴時期了」。

臉書粉專「爆料海巡2.0」日前接獲疑似基層爆料，上層要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報。遭質疑把基層同仁當成監控網路言論的工具，已經超越、扭曲職務本質。海巡署解釋，是因應中共刻意散布虛假信息，避免民眾誤入中共認知作戰的陷阱。不過仍遭外界質疑。

海巡當局自我限縮甚至影響所屬同仁權益的作法不只一樁，今年初即以確保國家安全、兼顧同仁個人權益的理由，加嚴所屬人員赴陸申請規定。

從今年6月起，海巡署規定所屬機關軍官、士官、警、文職人員，比照國安局、陸委會等國安機關，納入兩岸人民關係條例第9條第4項涉及國家安全、利益或機密業務之人員列管。離退人員也須管制3年。形同全面禁止海巡人員前往大陸旅遊，也遭基層質疑「越來越接近戒嚴時期了」。

據統計，過去2年間海巡署及所屬機關赴陸達895人次，其中觀光旅遊計863人次佔96%，且人數持續增加，海巡署認為，此現象反映若無審核標準導致赴陸人次居高不下，無法及時管控。

海巡署強調，考量海巡勤務涉及海域巡防及反情報滲透等工作，均為對岸情報單位的重點目標，即使同仁單純赴陸旅遊，仍可能因其身分被特定單位鎖定接觸或誘導，增加國安風險。且根據海巡人員洩密等案件顯示，中共企圖吸收海巡人員及情資，已無職務高低或是否涉及機敏之差別，通盤檢討赴陸申請管理機制，符合國安情勢需要，也兼顧人員出國權益。

相關新聞

赴陸須報准納入學校公務員 藍委批製造寒蟬效應

陸委會九月公布修正公務員赴港澳相關規範，陸委會本月初官網更新，指行政院九月廿二日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）...

公務員違規赴陸處罰明年上路 陸委會：依法行政、遏制違法發生

政府近期訂定公務人員須經許可赴陸，返台後須通報詳述赴陸事由及行程，若違失有相關處罰，情節重大一次記2大過免職，明年7月1...

公務員違法赴陸懲處 校長、主任也納入！杜聖聰：信任崩解象徵

行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，兼行政職的公立教師各級...

公務員赴陸違規最重可免職 學界痛批擾民：欲以程序阻礙赴陸交流

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，擴大納入學校公務員，公立大學校長...

公務員違法赴陸懲處明年7月上路 游毓蘭：用休假都不行太嚴苛

陸委會9月中發函各縣市政府宣達，中央地方學校公務人員違法赴陸建議懲處原則，及違規赴港澳建議懲處原則，其中違法赴陸懲處較嚴...

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委...

