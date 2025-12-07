新北配合禁廚餘養豬 115年收運家戶廚餘不再分生熟

中央將自民國116年全面禁止廚餘養豬，雖引發黑豬農反彈並自6日起拒收廚餘；但新北環保局今天表示，配合中央政策，明年起，收運家戶廚餘，將不再區分生熟。

不滿中央宣布廚餘養豬政策將於116年退場，全台400多場豬農中，約200多名黑豬農日前集結開會，決議6日起不再收運廚餘，預計持續至今年底。

環保局向中央社記者表示，新北市於非洲豬瘟疫情前，家戶廚餘每天約300噸，其中熟廚餘約60噸左右，原本變賣予畜牧場，作為養豬使用。

環保局表示，未來將配合中央政策調整廚餘處理方式，家戶產生熟廚餘部分併同生廚餘，以多元再利用方式處理，包括堆肥、黑水虻養殖處理、漿化發電等，均能有效將廚餘去化；事業廚餘，則請業者依法委託合格清除業者處理。

環保局表示，因此，家戶產生的廚餘收運，從明年起，也將配合中央政策，不再區分生熟廚餘，垃圾車上廚餘桶也不會再分生、熟廚餘桶，民眾瀝乾廚餘水分後，直接投入垃圾車上廚餘桶。