廚餘養豬後年全面退場 全台事業廚餘 明年起須自費處理

聯合報／ 記者林佳彣林媛玲／連線報導

中央宣布廚餘養豬後年全面退場，台北市3座焚化廠免費協助銷毀非家戶養豬廚餘原本昨天到期，環保局配合中央政策，延長至今年底免費代為處理，明年起，事業廚餘須自費去化。新北環保局也表示，未來清潔隊只協助清運家戶廚餘，清潔隊會協助載運，全台事業廚餘業主須自行委託業者處理。

北市環保局表示，全面禁止廚餘養豬尚有1年緩衝期，事業廚餘明年仍可送至畜牧場養豬，短期去化管道陸續恢復；中央同時請各縣市陸續增設黑水虻、能源化、共消化、堆肥等其他再利用方式，環保局將配合中央政策繼續規畫建置、擴增相關設施量能。

環保局說，北市3座焚化廠至12月4日，已協助處理事業養豬廚餘7267.08公噸，明年起中央不再補助相關處理費用，事業廚餘產源應依廢棄物清理法規定，確實委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理廚餘，善盡使用者付費責任。

