廚餘處理廠臭氣擾鄰 挨罰百萬元

中央宣布禁止廚餘養豬，黑水虻成為去化廚餘新寵。彰化北斗塔尼生技、鹿港羽田公司利用黑水虻處理廚餘，因臭氣四溢，周邊社區多次抗議，要求還居民「開窗戶」的權利。彰化縣環保局表示，要求業者符合法規，否則將開罰，羽田公司已挨罰百萬元。

新竹縣利用黑水虻處理校園廚餘，環保局表示，廚餘處理設施周邊住宅少，會先瀝水減量以降低異味。南投縣集集鎮公所利用黑水虻去化全鎮約三分之一廚餘；公所表示，達到最佳除臭效果，須先挑出堅硬物質脫水、破碎，並鋪平於通風良好的環境，可加入木屑或乾葉平衡碳氮比，吸濕改善環境。

彰化北斗的塔尼生技飼養黑水虻吃廚餘，製成有機肥料，4月起臭味從廠區往外飄散，附近居民10月已前往抗議，廠商承諾改善，昨再次包圍廠區，認為承諾跳票要求遷廠。

北斗里長聯誼會長、大道里長許明圖說，500公尺以外的西安里麥當勞都聞得到臭味，業者翻攪廚餘、堆肥，讓人食不下嚥、夜不成眠，在當地生活10多年，被搞得快住不下去。附近的觀光工廠業者說，塔尼臭氣即使關窗也沒用，觀光客不來，生意一落千丈。附近餐飲店說，顧客點餐聞到臭味就走了。

業者表示，已加裝除臭、隔離等設備，會努力改善。當地民代直呼不行，協商2個多小時，最後限期21日前改善，不然就遷廠。

鹿港羽田公司飼養黑水虻製造飼料及肥料，長期造成惡臭，已遭裁罰逾百萬元，異味仍未解決，居民苦不堪言，前天舉白布條抗議，「不知道是在吃飯還是吃廚餘」，要求還給乾淨呼吸權與開窗戶的權利。業者強調已持續改善，研議將廚餘移至他處處理。

彰化縣環保局表示，自去年12月起已輔導羽田公司逾20次，6月未取得固定汙染源操作許可證挨罰96萬元，迄今累計已開罰105萬元，要求做好異味與廢棄物管理。