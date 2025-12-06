116年全面禁廚餘養豬 台北市清運回收將不再分類

快訊

中央社／ 台北6日電
行政院拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，台北市環保局表示，現行區分為養豬及堆肥廚餘兩類的回收方式，未來將取消，預計年底前公告調整。示意圖／法新社
行政院拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，台北市環保局表示，現行區分為養豬及堆肥廚餘兩類的回收方式，未來將取消，預計年底前公告調整。示意圖／法新社

行政院拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，台北市環保局表示，現行區分為養豬及堆肥廚餘兩類的回收方式，未來將取消，預計年底前公告調整。

行政院院會4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到明年12月31日止，116年起全面轉型飼料養豬。

台北市環境保護局副局長盧世昌今天接受電訪表示，全市家戶廚餘每天約126公噸，其中大多是可作為堆肥再利用的生廚餘，配合中央全面禁止廚餘養豬政策，正規劃未來清運時不再區分紅、藍桶，而是全數作為堆肥廚餘處理，時間確定後對外公告。

環保局提醒民眾，排出時勿將垃圾與雜物混入廚餘內，違者將處新台幣1200元至6000元罰鍰，並請協助先瀝乾水份再倒入垃圾車後的收集桶內，同時響應惜食，吃多少、買多少、煮多少。

