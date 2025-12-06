不給豬吃了！北市家戶丟廚餘不用再分類

行政院拍板2027年起全面禁用廚餘養豬，北市現行收運家戶廚餘分為「養豬廚餘」、「堆肥廚餘」，環保局今表示，近期線上收運已不再要求分類，目前著手修改相關文宣，預計12月中旬公告調整作法後施行。

北市家戶廚餘回收採「不落地」及「三合一資源回收」方式免費收運，民眾從源頭落實分類「養豬廚餘」、「堆肥廚餘」，在排出家戶垃圾、回收物同時，將廚餘交付清潔隊分類回收。環保局統計今年每日平均家戶廚餘回收量約126公噸。

環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，北市清潔隊線上收運家戶廚餘原用紅桶「養豬廚餘」、藍桶「堆肥（非養豬）廚餘」分別收運，現中央政策確定調整，家戶生熟廚餘在後端將統一作堆肥之用，不再養豬。

鄭智文說，環保局將修改相關宣導文宣、官網QA資訊等，近期也會公告調整作法，清潔隊線上收運將陸續調整，過往收運養豬廚餘的紅桶仍會適當調整使用及配合收運。

環保局環境清潔管理科專員陳浩彰補充，垃圾車後方會站有一名同仁，提醒民眾要分類，熟廚餘要倒紅桶作養豬用或生廚餘倒藍桶作堆肥用，近日已經不會特別要求。