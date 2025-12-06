中央拍板禁止廚餘養豬 新北環保局：明年起家戶廚餘無須再分生熟

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
從明年起民眾處理家戶廚餘無須再分生熟廚餘。圖／聯合報資料畫面
行政院拍板後年起全面禁止廚餘，國內每日產生逾二千噸廚餘如何去化成難題，全台各地豬農嗆將不收學校及餐廳事業廚餘，讓許多團膳業者直呼「災難」，各地恐釀廚餘大戰。新北環保局今表示，未來將配合中央政策調整廚餘清運方式，如果屬於家戶廚餘，清潔隊會協助載運，若是事業廚餘要求委託合格清除業者處理。

目前各地家戶廚餘處理主要靠清潔隊回收，需生、熟分類並瀝乾水分，交給垃圾車或大型社區指定桶槽處理，新北環保局表示，自明年(115年)1月1日起，新北市家戶廚餘無須分生熟廚餘，僅須瀝乾水分後，一併交付循線清潔隊廚餘桶，家戶廚餘將以多元再利用之方式處理，如堆肥、黑水虻養殖處理及漿化發電，以達資源利用之目的。

新北環保局強調，新北市會配合中央政策，目前正修訂廚餘收運相關規定，待完成後將製作相關圖卡及說明，並請里長協助向市民宣導。

