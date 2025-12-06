快訊

清運學校廚餘將成常態工作 彰化基層公所盼補助廚餘專車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中央將執行廚餘不養豬政策，學校午餐廚餘去化令縣市政府和學校傷神。圖／聯合報系照片
中央將執行廚餘不養豬政策，學校午餐廚餘去化令縣市政府和學校傷神。圖／聯合報系照片

中央將終止廚餘餵豬的作法，彰化縣學校午餐廚餘自下周起回收，環保局緊急發文各校，向當地鄉鎮市清潔隊預約到校清運時間，若考量學校環境衛生，事先徵得清潔隊同意，可由團膳廠商持學校證明文件運到清潔隊回收。

環保局今強調，中央公告禁止廚餘搬運，學校廚餘屬於一般廢棄物，各鄉鎮市公所清運並無問題。有鄉鎮公所認為，清潔隊回收學校廚餘將成常態事務，中央應補助廚餘專車，不能只給事情不給做事工具，希望縣政府能代為爭取。

彰化縣政府決定廚餘不養豬，各級學校、公立附屬幼兒園的午餐廚餘自下周起回收，環保局、教育處、團膳業者開會決議作法而各學校不知情，詢問與聯繫過程中產生上令無法下達的誤解狀況，環保局昨在下班前發文各校，說明下周回收午餐廚餘措施。

環保局表示，彰化市、員林市的學校校數多，評估有每日清運廚餘需求的學校，指派人員陪同團膳廠商持學校開立證明文件，運送廚餘到清潔隊，其它鄉鎮公所、學校若有相同情形，先徵得清潔隊同意後參酌辦理。

各級學校應規畫廚餘暫存區，聯繫當地清潔隊確認清運時間，例如每周二、五，並知會團膳廠商，團膳廠商若有疑義直接聯絡當地清潔隊，如果還是有不清楚的地方可洽詢環保局或透過教育處轉知。

環保局表示，學校請清潔隊到校清運廚餘，或陪團膳廠商運送廚餘到清潔隊，都應避開清潔隊公休日，也都應事先排定日期、時間，以免清潔隊事多、承辦人員不在，而廚餘瀝水一次，廚餘水由團膳廠商處理，不得留置校園。

北斗鎮長顏宏霖說，廚餘留置學校將影響學生健康和環境衛生，鎮公所將協調清潔隊每天到學校回收廚餘，也評估添購廚餘處理設備，加速處理流程，減輕清潔員工作負擔。

