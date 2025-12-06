聽新聞
0:00 / 0:00

禁學校廚餘養豬 彰化一周兩運

聯合報／ 記者簡慧珍胡蓬生郭韋綺／連線報導

中央宣布後年起禁止廚餘養豬，明年為過渡期，不過彰化縣府已率先禁止學校午餐廚餘養豬，下周一（八日）起改由清潔隊回收，原則上每周二、五各清運一次。彰化縣教師工會批評以校園為壑，各校直言廚餘暫置校園，天氣熱發臭變質，衛生堪慮，各校午餐秘書醞釀罷工。彰縣府表示，已協調各鄉鎮市清潔隊清運。

彰化縣環保局行文各鄉鎮市清潔隊，原則上每周二、五到校收午餐廚餘，還要求學校應規畫廚餘暫存區，讓各校紛紛跳腳，有學校詢問清潔隊，卻要求學校自己送去，過去收廚餘餵豬的團膳業者則不肯代送，各方互踢皮球。有學校午餐秘書急著借大型廚餘桶，還要找合適空間，忙得人仰馬翻；不少人醞釀下周一起請假罷工。

有校長說，一周只清運二天，其他三天怎麼辦？萬一天氣熱或遇到連假，廚餘堆超過兩天，環境衛生堪慮。教師工會指出，針對學校數較多的彰化市、員林市，縣府協商團膳廠商把廚餘載到清潔隊，其他鄉鎮應比照，別讓學校還得管理廚餘去化，影響校園衛生與學生健康。

彰縣府強調，各校若有廚餘清運需求，可經環保局協調各鄉鎮市清潔隊處理，也可由團膳業者送到清潔隊，但校方要派員同行監督；若有養豬以外的合法去化管道也可以，但校方要落實監督，避免防疫破口。

苗栗縣府表示，禁止廚餘養豬剛上路時，學校廚餘原本沒有每天收，引起各校抗議，後來改由各鄉鎮市公所、代清除業者處理，每天回收不會留在校內。高雄市環保局表示，學校廚餘都透過清潔隊清運。有國中校長說，學校廚餘瀝水後，清潔隊周一至周五都會來收，不會放置到隔天發臭。

廚餘 彰化 苗栗縣 學校午餐

延伸閱讀

借鏡日本廚餘去化 邱志偉倡議乾燥處理家戶廚餘

廚餘養豬轉型啟動 環境部公布四大配套措施

黑豬農不滿禁廚餘轉型期太短 陳駿季：不會再延長 只要努力沒有做不到

鹿港黑水虻廠臭翻社區...罰逾百萬仍未解 居民怒吼：還我開窗權

相關新聞

不滿消滅黑豬 豬農喊拒收事業廚餘

行政院拍板後年起全面禁止廚餘養豬，國內每日產生逾二千噸廚餘如何去化成難題。桃園豬農與新北、屏東等地串連，強調廚餘養豬被汙...

禁學校廚餘養豬 彰化一周兩運

中央宣布後年起禁止廚餘養豬，明年為過渡期，不過彰化縣府已率先禁止學校午餐廚餘養豬，下周一（八日）起改由清潔隊回收，原則上...

廚餘養豬轉型倒數 應變中心：加派秘密客查驗、增補百人防疫缺口

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開會議，針對近期廚餘養豬轉型政策及防疫措施進行討論。農業部長陳駿季在會後聯訪強調，年底前確保...

包辦台中45%廚餘 彰化多家大型養豬場構思轉型廚餘清運業突圍

中央拍板後年起禁止廚餘養豬，尤其明年起禁家戶廚餘養豬，衝擊中台灣養豬產業鏈。彰化縣12家大養豬場包辦台中45%廚餘，除了...

中央廚餘禁令桃園豬農拒代收廚餘 團膳業者慌了：簡直災難

中央2027年全面禁用廚餘養豬，衝擊用廚餘養黑豬的農民生計，桃園、新北和屏東等地串連抵制，未來不再代收學校、團膳業者及餐...

借鏡日本剩食再利用 立委促台灣廚餘治理新方向

借鏡日本剩食殘渣治理經驗，推動「家戶乾燥減量」與「事業Ecofeed飼料化」，立委邱志偉5日召開記者會呼籲，應打造台灣廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。