禁學校廚餘養豬 彰化一周兩運

中央宣布後年起禁止廚餘養豬，明年為過渡期，不過彰化縣府已率先禁止學校午餐廚餘養豬，下周一（八日）起改由清潔隊回收，原則上每周二、五各清運一次。彰化縣教師工會批評以校園為壑，各校直言廚餘暫置校園，天氣熱發臭變質，衛生堪慮，各校午餐秘書醞釀罷工。彰縣府表示，已協調各鄉鎮市清潔隊清運。

彰化縣環保局行文各鄉鎮市清潔隊，原則上每周二、五到校收午餐廚餘，還要求學校應規畫廚餘暫存區，讓各校紛紛跳腳，有學校詢問清潔隊，卻要求學校自己送去，過去收廚餘餵豬的團膳業者則不肯代送，各方互踢皮球。有學校午餐秘書急著借大型廚餘桶，還要找合適空間，忙得人仰馬翻；不少人醞釀下周一起請假罷工。

有校長說，一周只清運二天，其他三天怎麼辦？萬一天氣熱或遇到連假，廚餘堆超過兩天，環境衛生堪慮。教師工會指出，針對學校數較多的彰化市、員林市，縣府協商團膳廠商把廚餘載到清潔隊，其他鄉鎮應比照，別讓學校還得管理廚餘去化，影響校園衛生與學生健康。

彰縣府強調，各校若有廚餘清運需求，可經環保局協調各鄉鎮市清潔隊處理，也可由團膳業者送到清潔隊，但校方要派員同行監督；若有養豬以外的合法去化管道也可以，但校方要落實監督，避免防疫破口。

苗栗縣府表示，禁止廚餘養豬剛上路時，學校廚餘原本沒有每天收，引起各校抗議，後來改由各鄉鎮市公所、代清除業者處理，每天回收不會留在校內。高雄市環保局表示，學校廚餘都透過清潔隊清運。有國中校長說，學校廚餘瀝水後，清潔隊周一至周五都會來收，不會放置到隔天發臭。