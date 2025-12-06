不滿消滅黑豬 豬農喊拒收事業廚餘

行政院拍板後年起全面禁止廚餘養豬，國內每日產生逾二千噸廚餘如何去化成難題。桃園豬農與新北、屏東等地串連，強調廚餘養豬被汙名化，將不再代收各地學校、團膳業者與餐廳事業廚餘。消息傳出後，多名團膳業者直呼「災難」，各地恐釀廚餘大戰。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，目前處於政策過渡期，若養豬戶拒收，將協調乙級清除業者（乙清）清潔隊接手清運。

農業部長陳駿季則說，將成立黑豬專案小組，協助育種改良與飼料研發，並強調不會再延長轉型期，呼籲業者積極轉型，「只要大家努力，沒有做不到的事」。

不滿廚餘禁令，全台兩百多名黑豬農醞釀向行政院抗議政府消滅黑豬產業，昨天會師新北，訴求各縣市成立廚餘處理中心。桃園養豬協會理事長林承德說，如果一年後不能再用廚餘養豬，業者何必幫政府收廚餘？建議大家下周就把廚餘交給環境部處理，「直接轉型算了」。

新北市養豬協會理事長黃靖文表示，黑豬的食量比白豬大，但成長慢，通常要養一年以上，大豬每天吃廿五到卅公斤廚餘，「要吃多少植物性飼料才會飽」？政府若執意禁廚餘飼養，黑豬業者絕對不敷成本。

「黑豬吃植物性飼料根本長不大，品質也會下降。」屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，餵食一定要搭配畜禽屠宰下腳料，有動物蛋白才能使黑豬成長，若禁廚餘養豬，台灣黑豬產業會慢慢萎縮，最終滅掉。四十萬頭黑豬若要改進口飼料養殖，每年要多花卅多億元，豬農哪受得了？

未來豬農不收廚餘，只能找清潔公司處理。桃園餐廳業者說，廚餘處理營運成本勢必增加，只能反映在價格。

環境部表示，「事業廚餘」必須是取得商業登記的餐飲業，未來一年轉型期間，只有取得商業登記的餐廳、超市與賣場的過期食品、食品加工廠、屠宰場的動物性廢渣與屠宰下腳料，以及學校、軍隊、監獄等集中供膳剩食，可由養豬戶與乙清業者運送至養豬場餵食。

環境部次長沈志修指出，現階段全國廚餘每日處理量能約一千一百噸，隨著總設施量能提升，預計在後年底總設施處理量能將會大於廚餘產量，屆時無須再焚燒掩埋。

林左祥表示，家戶廚餘都會有清潔隊統一清運，一般民眾不用擔心，至於餐廳可找合格清潔業者負責，相信未來業者也會看到廚餘清運的商機，會有更多業者投入營運。

對於民眾關心的家戶廚餘分類，林左祥強調「分類還是要做」。不過各縣市環保局可依後端處理模式，另行公告新的分類方式。