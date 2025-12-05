廚餘養豬轉型倒數　應變中心：加派秘密客查驗、增補百人防疫缺口

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今召開會議，針對近期廚餘養豬轉型政策及防疫措施進行討論。記者楊惠琪／攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今召開會議，針對近期廚餘養豬轉型政策及防疫措施進行討論。農業部長陳駿季在會後聯訪強調，年底前確保廚餘養豬場所有監控設備到位，另加強後市場啟動秘密客查驗。此外，這次防疫過程發現地方防疫人員明顯不足，將向行政院人事行政總處爭取員額。

行政院拍板後年起全面禁止廚餘養豬，明年為一年轉型期。陳駿季指出，為讓轉型新制順利推動，各縣市政府必須在12月31日前完成所有準備工作，包括養豬場轉型輔導、蒸煮設備監控器的架設。此外，為加強後市場查驗，將啟動「秘密客」機制，針對高風險商店購買肉品進行檢驗，搭配邊境嚴管，落實第二道防線。

陳駿季指出，在此次防疫過程中發現地方防疫人員明顯不足，農業部已彙整資料，將向行政院人事行政總處爭取增額，預計增加約70多位正職與30多位約聘人員，以強化第一線防疫量能。

針對後年廚餘養豬全面落日後，植物性廢渣是否仍可投入使用，陳駿季表示，植物性副產品如大豆粕等原料，本就具有低疫病風險，不在禁止範圍內，過去豬農也常與一般廚餘搭配蒸煮使用。然而政策上路後，所有養豬場的蒸煮設備都將全面拆除，若業者希望持續使用此類植物性原料，必須與其他合格飼料混合後，才能進入餵食系統。

他並說，至於畜禽廢渣與其他動物性下腳料，未來可集中送往化製場或蒸煮中心，由專業單位完成飼料化處理。經過合格程序轉換為飼料原料後，仍可供應養豬業使用，以兼顧防疫安全與產業需求。

針對部分廚餘養豬戶因不滿廚餘禁令，發起「拒收事業廚餘」行動，各地恐釀廚餘大戰。環境部環境管理署副署長林左祥表示，目前處於政策過度期，若養豬戶拒收，環保單位將協調乙級清除業者（乙清）清潔隊接手清運。

林左祥表示，家戶廚餘都會有清潔隊統一清運，一般民眾不用擔心，至於餐廳未來可以找合格清潔業者負責，相信未來業者也會看到廚餘清運的商機，會有更多業者投入營運。他也強調，廚餘僅占全部垃圾量的5%，清運量能絕對足夠。

對於民眾關心的家戶廚餘分類問題，林左祥強調「分類還是要做」。即便未來養豬廚餘項目可能取消，但國內每日仍有千餘噸廚餘需透過堆肥、黑水虻養殖或生質能源廠進行再利用。不過，未來各縣市環保局可依據後端處理模式，公告新的分類方式。

