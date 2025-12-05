包辦台中45%廚餘 彰化多家大型養豬場構思轉型廚餘清運業突圍

中央拍板後年起禁止廚餘養豬，尤其明年起禁家戶廚餘養豬，衝擊中台灣養豬產業鏈。彰化縣12家大養豬場包辦台中45%廚餘，除了剩不到一年轉型飼料養豬，也傳出多家業者為避免司機失業、清運車閒置，也構思轉型為廚餘清運業突圍。

台中市環保局說明，台中市每日產出的廚餘量龐大，過去長期依賴鄰近的彰化縣養豬場協助去化。據統計，目前共有12家彰化大型養豬場跨縣市至台中載運廚餘，其載運量占台中市總量的45%，相當吃重。這些業者多屬具規模的大型養豬場，擁有多輛專業清運車並聘僱多名司機。

環保局證實，目前已有多家彰化業者表達轉型為乙級事業廢棄物清除機構，未來將從「載回去餵豬」，變為「載去處理廠」，希望能保留生財工具與員工生計。

至於台中市境內的影響，環保局統計，目前台中有36家養豬場載運廚餘，其中32家已申請在明年恢復事業廚餘養豬；明年元旦起，一般家戶及社區大樓的廚餘改由清潔隊統一收運；若學校廚餘無人清運，也改由清潔隊清運。