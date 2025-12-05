聽新聞
中央廚餘禁令桃園豬農拒代收廚餘 團膳業者慌了：簡直災難
中央2027年全面禁用廚餘養豬，衝擊用廚餘養黑豬的農民生計，桃園、新北和屏東等地串連抵制，未來不再代收學校、團膳業者及餐廳事業廚餘，不只政府緊張，業者也在煩惱。
桃園市環保局統計，桃園每天約有180噸廚餘，70噸來自家戶廚餘，由清潔隊隨垃圾收運，另有30噸來自學校、80噸來自民間餐飲業，原本多由豬農載走餵豬；因應禁止廚餘養豬政策，環保局將啟動緊急開口合約，請民間業者幫忙清運，合約最大處理量為900噸，再配合清潔隊加強收運，預估能撐半年以上。若處理量能不足，將另起標案處理。
「簡直災難！」桃園多家團膳業者今天下午陸續接到長期配合的豬農通知未來不再收廚餘，雖然花了很多時間溝通，但豬農堅持，最後只載走今天的量，「不知道下個禮拜該怎麼辦」；某學校團膳業者直批，中央禁用廚餘養豬是錯誤政策，強調學校廚餘最安全，為何不能養豬？
業者說，桃園學校營養午餐有「3章1Q」安全標章可以溯源，食安有保障，而廚餘中午從學校運走，下午送到養豬場加熱做飼料，也算新鮮，不懂為何不能用？
餐廳業者也說，禁用廚餘不僅關乎豬農生計，也牽連餐飲業。未來豬農不收廚餘，只能找清潔公司處理，整體營運成本勢必增加，如果撐不下去，也只能反映在產品價格上面。
「現在最擔心的是廚餘何去何從？」業者說，由於廚餘不能跨縣市清運，桃園又只能用生質能技術去化，不如外縣市可以焚燒迅速處理。如果處理速度趕不上每天廚餘量，廚餘要放哪裡？另外，目前生質能中心處理廚餘所產生的湯水也是由豬農載走用於烹煮廚餘，未來豬農不收廚餘也會成問題。
