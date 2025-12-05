快訊

中央廚餘禁令桃園豬農拒代收廚餘 團膳業者慌了：簡直災難

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央2027年起全面禁用廚餘，衝擊用廚餘飼養黑豬的農民生計，現在也牽連到團膳餐飲業者。記者黃仲裕／攝影
中央2027年起全面禁用廚餘，衝擊用廚餘飼養黑豬的農民生計，現在也牽連到團膳餐飲業者。記者黃仲裕／攝影

中央2027年全面禁用廚餘養豬，衝擊用廚餘養黑豬的農民生計，桃園、新北和屏東等地串連抵制，未來不再代收學校、團膳業者及餐廳事業廚餘，不只政府緊張，業者也在煩惱。

桃園市環保局統計，桃園每天約有180噸廚餘，70噸來自家戶廚餘，由清潔隊隨垃圾收運，另有30噸來自學校、80噸來自民間餐飲業，原本多由豬農載走餵豬；因應禁止廚餘養豬政策，環保局將啟動緊急開口合約，請民間業者幫忙清運，合約最大處理量為900噸，再配合清潔隊加強收運，預估能撐半年以上。若處理量能不足，將另起標案處理。

「簡直災難！」桃園多家團膳業者今天下午陸續接到長期配合的豬農通知未來不再收廚餘，雖然花了很多時間溝通，但豬農堅持，最後只載走今天的量，「不知道下個禮拜該怎麼辦」；某學校團膳業者直批，中央禁用廚餘養豬是錯誤政策，強調學校廚餘最安全，為何不能養豬？

業者說，桃園學校營養午餐有「3章1Q」安全標章可以溯源，食安有保障，而廚餘中午從學校運走，下午送到養豬場加熱做飼料，也算新鮮，不懂為何不能用？

餐廳業者也說，禁用廚餘不僅關乎豬農生計，也牽連餐飲業。未來豬農不收廚餘，只能找清潔公司處理，整體營運成本勢必增加，如果撐不下去，也只能反映在產品價格上面。

「現在最擔心的是廚餘何去何從？」業者說，由於廚餘不能跨縣市清運，桃園又只能用生質能技術去化，不如外縣市可以焚燒迅速處理。如果處理速度趕不上每天廚餘量，廚餘要放哪裡？另外，目前生質能中心處理廚餘所產生的湯水也是由豬農載走用於烹煮廚餘，未來豬農不收廚餘也會成問題。

相關新聞

禁廚餘養豬全台逾200位黑豬農集結 嗆政府不給活路黑豬將滅種

行政院昨拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年底前完成轉型，此舉引發黑豬農不滿，全台黑豬農醞釀向行政院抗議，今午逾200位黑豬農...

廚餘養豬轉型倒數　應變中心：加派秘密客查驗、增補百人防疫缺口

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開會議，針對近期廚餘養豬轉型政策及防疫措施進行討論。農業部長陳駿季在會後聯訪強調，年底前確保...

包辦台中45%廚餘 彰化多家大型養豬場構思轉型廚餘清運業突圍

中央拍板後年起禁止廚餘養豬，尤其明年起禁家戶廚餘養豬，衝擊中台灣養豬產業鏈。彰化縣12家大養豬場包辦台中45%廚餘，除了...

中央廚餘禁令桃園豬農拒代收廚餘 團膳業者慌了：簡直災難

中央2027年全面禁用廚餘養豬，衝擊用廚餘養黑豬的農民生計，桃園、新北和屏東等地串連抵制，未來不再代收學校、團膳業者及餐...

借鏡日本剩食再利用 立委促台灣廚餘治理新方向

借鏡日本剩食殘渣治理經驗，推動「家戶乾燥減量」與「事業Ecofeed飼料化」，立委邱志偉5日召開記者會呼籲，應打造台灣廚...

借鏡日本廚餘去化 邱志偉倡議乾燥處理家戶廚餘

台中爆發非洲豬瘟後，全國廚餘去化量能的隱性風險全面浮現，行政院宣布 2027年起將全面禁止廚餘養豬，一年轉型期內政府將推...

