借鏡日本剩食再利用 立委促台灣廚餘治理新方向

借鏡日本剩食殘渣治理經驗，推動「家戶乾燥減量」與「事業Ecofeed飼料化」，立委邱志偉5日召開記者會呼籲，應打造台灣廚餘治理新模式。他強調，台灣不能再依賴單一路徑支撐全國廚餘處理，而必須以制度化、科技化與分流化為核心，打造符合防疫韌性與循環經濟的新治理框架。

台中爆發非洲豬瘟後，全國廚餘去化量能的隱性風險全面浮現。行政院4日宣布2027年起將全面禁止廚餘養豬，一年轉型期內政府將推動相關輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。

根據環境部統計，目前每日廚餘約2,115公噸，其中約65%來自家戶、35%為事業廚餘來源；全面禁用家戶廚餘餵豬後，每日將有近1,324公噸廚餘需調整去化方式，瞬間推升地方清運、焚化與環境負荷，顯示現行制度過度依賴單一路徑，缺乏前端減量與分流管理。

邱志偉表示，他上個月18日率「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」赴日，就食品殘渣飼料化再利用及家戶剩食管理與日本專家、學者進行意見交流。

日本經驗顯示，除了建立《食品回收法》、《減少食品損耗促進法》等制度化框架，若要兼顧防疫安全、剩食殘渣去化與循環經濟效益，可透過家戶端剩食減量乾燥化處理、事業端集中回收飼料化處理，形成可追溯、好管理的Ecofeed供應鏈，降低對進口飼料的依賴，大幅降低疾病傳播風險。

在家戶端，日本採取「可燃垃圾焚化」為主要處理方式，透過家戶端地方補助廚餘處理機或堆肥箱，在社區與學校建置中小型共用設施，有效降低含水量、重量與病原殘留，進一步減輕清運與焚化負荷。

邱志偉指出，台灣家戶廚餘來源複雜且含水量高，容易成為疫情結構性破口並造成焚化爐負擔，環境部可以參考經濟部節能家電補助策略，推動「家戶廚餘乾燥機補助」，強化家戶前端管理，並在社區與校園增設中小型處理設備，讓「先瀝乾、再回收」成為廚餘回收新模式。

在事業端，日本將食品工廠、餐飲、團膳等來源明確分類，並由專業處理業者統一回收處理，製成液態或固態Ecofeed飼料，依照認證規範配送至養豬場，形成從來源到使用的完整追溯鏈。

邱志偉強調，這正是台灣目前缺乏的關鍵環節，台灣的事業廚餘具有相對單純、可追溯的特性，但若仍以傳統廚餘方式直接餵豬，仍無法確實排除染疫風險。他建議事業廚餘政策下一步可以朝向「飼料化」方向邁進，輔導地方建立區域型環保飼料處理中心，讓廚餘從廢棄物正式轉型為飼料原料。

環境部表示，行政院於4日宣布2027年起將全面禁止廚餘養豬，從2026年起進入為期一年轉型期，家戶廚餘全面禁止養豬。環境部將與農業部、教育部，三部會共同推動惜食環境教育，從源頭引導民眾珍惜食物，減少不必要浪費。同時協助地方政府，多元提升自主廚餘處理量能。

現有421家廚餘養豬戶只要符合政府所訂的法規條件（即時監控、運送車輛裝設GPS等），並經由地方政府核可後，就可使用事業產出的廚餘養豬。

環境部也參考了日本將食品工廠、餐飲、團膳等來源明確分類做法，將國內事業廚餘逐一以「正面表列方式」進行分類，期待在這一年轉型期間，以完備未來台灣推動eco-feed的潛在料源。

有關推動補助家戶或社區廚餘乾燥機部分，環境部將會蒐集國外及參考屏東、雲林、南投、澎湖等地方政府補助民眾購置廚餘機之經驗，研議未來全國性的補助計畫之可行性。

農業部則說明，我國未來一年對於原餵飼廚餘之養豬場，為顧及防疫，除有條件同意其使用事業廚餘，並執行遠端及實地查核蒸煮情形。

參考本次考察日本執行情形，以事業廢棄物作為飼料化原料，如食品工廠產生之廢棄物，其來源明確，並由專業處理業者統一回收後進行高溫蒸煮處理（90℃與60分鐘以上），製成液態依照認證規範配送至養豬場，或固態飼料原料，供給飼料廠配製飼料使用。

邱志偉表示，希望透過分享日本考察經驗，為台灣下一階段廚餘改革提供具體方向，他也將在院會正式提出「家戶及社區型廚餘乾燥機全國補助計畫」臨時提案，請行政院督導環境部及相關部會盡快完成可行性評估計畫。