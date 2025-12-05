禁廚餘養豬全台逾200位黑豬農集結 嗆政府不給活路黑豬將滅種

行政院昨拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年底前完成轉型，此舉引發黑豬農不滿，全台黑豬農醞釀向行政院抗議，今午逾200位黑豬農在新北林口區大集結，多數豬農表示早在7、8年前都已有蒸煮設備，廚餘經高溫蒸煮就很安全，非洲豬瘟是因未落實管理，不該把罪怪在廚餘身上，若禁廚餘等於黑豬要滅種，要求政府能讓豬農繼續使用廚餘。

新北市養豬協會理事長黃靖文表示，台灣本地黑豬都吃廚餘，廚餘餵養黑豬是最天然的方式，成本也較低，大部分養豬戶都遵守高溫殺菌處理廚餘，廚餘高溫煮過就很安全，加上配合政府監控系統，政府沒必要禁廚餘，若禁廚餘就等於黑豬要滅種。

針對政府提豬農改飼料餵養，黃靖文舉例，黑豬食量比白豬大，且黑豬成長慢，通常要一年以上才成熟，大豬一天要吃25到30公斤廚餘，那要吃多少植物性飼料才會有飽足感?且環保飼料也需蒸煮，改吃環保飼料簡直是脫褲子放屁，不僅增加成本，豬肉口感也不同，政府若執意禁止廚餘飼養，飼養黑豬的業者絕對不敷成本。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源也說，黑豬吃植物性飼料根本長不大且成本高，一定要搭配畜禽屠宰下腳料，有動物蛋白才能使黑豬成長，而畜禽下腳料跟非洲豬瘟一點關係都沒有，應持續讓豬農使用廚餘，會繼續向行政院陳情。