借鏡日本廚餘去化 邱志偉倡議乾燥處理家戶廚餘

台中爆發非洲豬瘟後，全國廚餘去化量能的隱性風險全面浮現，行政院宣布 2027年起將全面禁止廚餘養豬，一年轉型期內政府將推動相關輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。根據環境部統計目前每日廚餘約2,115公噸，其中約65%來自家戶、35%為事業廚餘來源。全面禁用家戶廚餘餵豬後，每日將有近1,324公嘲廚餘須調整去化方式，瞬間推升地方清運、焚化與環境負荷，顯示現行制度過度依頼單一路徑，缺乏前端減量與分流管理，已無法因應現代防疫與環境治理需求。

立委邱志偉表示，上個月率「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」赴日，就食品殘渣飼料化再利用及家戶剩食管理與日本專家、學者進行意見交流。日本經驗清楚顯示，除了建立「食品回收法」、「減少食品損耗促進法」等制度化框架，若要同時兼顧防疫安全、剩食渣去化與循環經濟效益,，可以透過家戶端剩食減量乾燥化處理、事業端集中回收飼料化處理，形成可追溯、好管理的Ecofeed 供應鏈，成功降低對進口飼料的依賴，亦大幅降低疾病傳播風險。

邱志偉說，在家戶端，日本採取可燃垃圾焚化為主要處理方式，透過家戶端地方補助廚餘處理機或堆肥箱，在社區與學校建置中小型共用設施，有效降低含水量、重量與病原殘留，進一步減輕清運與焚化負荷。邱志偉指出，台灣家戶廚餘來源複雜且含水量高，容易成為疫情結構性破口並造成焚化爐負擔，環境部可以參考經濟部節能家電補助策略，推動「家戶廚餘乾燥機補助」，強化家戶前端管理，並在社區與校園增設中小型處理設備，讓「先瀝乾、再回收」成為廚餘回收新模式。

在事業端，日本將食品工廠、餐飲、團膳等來源明確分類，並由專業處理業者統一回收處理，製成液態或固態 Ecofeed飼料，依照認證規範配送至養豬場，形成從來源到使用的完整追溯鏈。邱志偉強調，這正是台灣目前缺乏的關鍵環節，台灣的事業廚餘具有相對單純、可追溯的特性，但若仍以傳統廚餘方式直接餵豬，仍無法確實排除染疫風險。他建議事業廚餘政策下一步可以朝向「飼料化」方向邁進，輔導地方建立區域型環保飼料處理中心，讓廚餘從廢棄物正式轉型為飼料原料。