黑豬農不滿禁廚餘轉型期太短 陳駿季：不會再延長 只要努力沒有做不到

為防堵非洲豬瘟疫情，行政院拍板後年起全面禁止廚餘養豬，明年為1年轉型期。主要仰賴廚餘餵養的黑豬業者不滿1年太短。農業部長陳駿季今表示，將成立黑豬專案小組，協助育種改良與飼料研發，他強調不會再延長轉型期，呼籲業者積極轉型，「只要大家努力，沒有做不到的事」。

陳駿季表示，若心態是「一年後還可以再延、再延」，面臨轉型壓力時就不會積極面對，因此政府不會延後時程，「這段時間就是大家一起努力」。

他指出，黑豬產業過去幾乎完全仰賴廚餘，因成本低，較不重視飼料化，但禁令上路後，成本確實會提高，因此農業部將成立專案小組，從前端育種與後端飼料同步協助。

陳駿季說，短期內會導入現有技術，更積極與業者合作；在育種端，將啟動育種專案，引進生長較快的豬種，與台灣黑豬進行育種改良。另強化飼料配方研發，有些豬農7年前曾使用過飼料，但多出於價格因素且量少，未來需更積極測試與調整，讓配方與後續管理同步改善。

陳駿季表示，短期也會運用品牌差異，推動「黑毛豬」品牌行銷。雖然前端生產成本會較高，但若後端品牌做得起來、能拉抬售價，仍有助於維持農民收入。他強調政府已有完整輔導措施，團隊會與黑毛豬業者一起努力。