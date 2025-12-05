鹿港黑水虻廠臭翻社區...罰逾百萬仍未解 居民怒吼：還我開窗權

彰化鹿港羽田公司收集廚餘飼養黑水虻製造飼料及肥料，卻因廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖已遭彰化縣環保局裁罰逾百萬元，異味問題仍未解決，居民苦不堪言，抱怨「門忘了關，整屋子臭一天」，「吃飯都不知道是在吃飯還是吃廚餘」，要求還給他們開窗的權利。

今日上百名民眾高舉布條抗議，爭取「乾淨呼吸權」。業者到場時一度否認臭味，引發居民錯愕與不滿。業者強調已持續改善，但需要時間，也研議將廚餘移至他處處理。

彰化縣議員藍駿宇指出，業者收全國廚餘回鹿港，長期承諾改善卻未見成效，「要改善早就改善」，要求縣府用最大公權力要求停止生產，還給洋厝居民完整生活空間。

縣議員楊妙月表示，今年7月18日曾召開協調會，業者承諾半年改善，但至今仍惡臭，居民屢反映沒有回應。當時居民提出若未改善，明年1月18日應搬離洋厝，大家需要想開窗就開窗，有品質的生活。

彰化縣環保局指出，羽田公司主要異味來源為廚餘處理區與黑水虻養殖區，今年5、8、9月執行周界異味檢測作業，符合法規標準。但2024年12月起已進行逾20次稽查與輔導，依空氣污染防制法及廢棄物清理法裁罰累計105萬元，其中今年6月業者未取得固定污染源操作許可證即運作，被罰96萬元。

環保局表示，業者應負企業社會責任，積極回應民眾訴求、改善廠區環境，並與地方建立良好溝通，確實做好異味與廢棄物管理。