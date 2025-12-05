廚餘落日不禁「植物性廢渣」 環境部：違規混料將重罰

行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬，明年1年為轉型期，豬農仍可有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。環境部今說明「事業廚餘」，必須是取得商業登記的餐飲業；夜市、小吃攤等未取得商登的廚餘則不能用於養豬。至於廚餘禁令全面上路後，仍可使用植物性廢渣，為防止非法廚餘混入，將加強取締、從重開罰。

環境部今舉行「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化說明」記者會，重申未來一年轉型期間，只有取得商業登記的餐廳、超市與賣場的過期食品、食品加工廠、屠宰場的動物性廢渣與屠宰下腳料，以及學校、軍隊、監獄等集中供膳剩食，由養豬戶與乙清業者運送至養豬場。

環境部環境管理署副署長林左祥說，從明年1月起家戶廚餘、沒有取得商登的小吃攤廚餘不可養豬，預估將增加近600噸的廚餘清運量。

針對外界擔心清運量能是否足夠，林左祥表示，家戶廚餘都會有清潔隊統一清運，一般民眾不用擔心，至於餐廳未來可以找合格清潔業者負責，相信未來業者也會看到廚餘清運的商機，會有更多業者投入營運。他也強調，廚餘僅占垃圾量的5%，清運量能絕對足夠。

至於2027年全面禁止廚餘養豬禁令上路後，植物性廢渣仍可持續餵養，地方防疫人員擔心恐有不肖豬農混入動物性等非法廚餘。環境部次長沈志修表示，將在跟農業部進一步確認，未來在落日後，哪些植物性蛋白、廢渣可以繼續用來餵豬，也會請縣市政府加強稽查，只要有違規使用絕對加重處罰。