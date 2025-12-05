廚餘禁止養豬 再利用設施量能116年底生產平衡

116年起禁用廚餘養豬，設1年緩衝轉型，環境部今天說，緩衝期每日約1384噸廚餘須去化，將提升再利用設施量能提高處理量並加強焚化廠管控，估116年底量能可達平衡。

行政院院會昨天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，屆時廚餘去化恐有困難，環境部今天召開記者會說明未來廚餘再利用管理與去化規劃。

環境部次長沈志修會中表示，在一年轉型期間，各縣市環保局會多600多噸處理量能，他們會將廚餘投入再利用領域，包含堆肥、黑水虻及興建生質能設施等，預估2年後廚餘處理量能就會大於產生量，這段期間無法處理的就會用焚化處理，焚化處理也會加測戴奧辛。

環境部環境管理署副署長林左祥說明，台灣每日產生2115噸廚餘，明年元旦起進入轉型期分流，僅有餐廳、集中供膳剩食 （學校、部隊、矯正所） 、超市、賣場過期食品 、食品加工廠及動物性廢渣/ 屠宰下腳料等可以養豬廚餘，不能養豬廚餘包含家戶廚餘、小吃攤及公寓大樓。

林左祥說，屆時起每天會有1384噸廚餘必須去化，目前設施量能為每日1100噸，將增加處理620噸，並有284噸焚化或掩埋，隨著設施量能增加，至115年底總設施量能會增加至1720噸、395噸進入焚化，預估至116年底總設施量能可以達到2119噸，生產跟處理將達到平衡，將不會有廚餘進入焚化廠。

林左祥說，針對轉型期間的廚餘養豬場，將要求養豬場全面加裝溫度及影像即時監控設備、養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備等，因應有廚餘進入焚化爐，也將加強焚化廠管控及戴奧辛監測，後續會訂定焚化廠處理廚餘作業指引供縣市依循。

林左祥說，農業部及環境部會共同修法，各自修正養豬場全面加裝溫度及影像即時傳輸、養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備法令，都會在今年底前完成。

林左祥也說，環境部已經訂定養豬廚餘溫度及影像監測系統設備補助作業要點，並於環境部網站公布設施規格及廠商名單31家以及完成平台開發，截至昨天已有新北市2場、新竹市3場，新竹縣1場，桃園市13場，台中5場，彰化6場等30場養豬場上線測試中，將輔導養豬場進行設備安裝等。

除了提升再利用量能，林左祥說，廚餘減量也很重要，尤其是學校團膳部分，會跟教育部農業部共同推動惜食環境教育，包含透過正面對話引導、教育學生正確食物選擇，落實惜食觀念，也將調查學生喜好，設計營養受歡迎餐點，減少剩食等。