快訊

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

廚餘禁止養豬 再利用設施量能116年底生產平衡

中央社／ 台北5日電

116年起禁用廚餘養豬，設1年緩衝轉型，環境部今天說，緩衝期每日約1384噸廚餘須去化，將提升再利用設施量能提高處理量並加強焚化廠管控，估116年底量能可達平衡。

行政院院會昨天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，屆時廚餘去化恐有困難，環境部今天召開記者會說明未來廚餘再利用管理與去化規劃。

環境部次長沈志修會中表示，在一年轉型期間，各縣市環保局會多600多噸處理量能，他們會將廚餘投入再利用領域，包含堆肥、黑水虻及興建生質能設施等，預估2年後廚餘處理量能就會大於產生量，這段期間無法處理的就會用焚化處理，焚化處理也會加測戴奧辛。

環境部環境管理署副署長林左祥說明，台灣每日產生2115噸廚餘，明年元旦起進入轉型期分流，僅有餐廳、集中供膳剩食 （學校、部隊、矯正所） 、超市、賣場過期食品 、食品加工廠及動物性廢渣/ 屠宰下腳料等可以養豬廚餘，不能養豬廚餘包含家戶廚餘、小吃攤及公寓大樓。

林左祥說，屆時起每天會有1384噸廚餘必須去化，目前設施量能為每日1100噸，將增加處理620噸，並有284噸焚化或掩埋，隨著設施量能增加，至115年底總設施量能會增加至1720噸、395噸進入焚化，預估至116年底總設施量能可以達到2119噸，生產跟處理將達到平衡，將不會有廚餘進入焚化廠。

林左祥說，針對轉型期間的廚餘養豬場，將要求養豬場全面加裝溫度及影像即時監控設備、養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備等，因應有廚餘進入焚化爐，也將加強焚化廠管控及戴奧辛監測，後續會訂定焚化廠處理廚餘作業指引供縣市依循。

林左祥說，農業部及環境部會共同修法，各自修正養豬場全面加裝溫度及影像即時傳輸、養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備法令，都會在今年底前完成。

林左祥也說，環境部已經訂定養豬廚餘溫度及影像監測系統設備補助作業要點，並於環境部網站公布設施規格及廠商名單31家以及完成平台開發，截至昨天已有新北市2場、新竹市3場，新竹縣1場，桃園市13場，台中5場，彰化6場等30場養豬場上線測試中，將輔導養豬場進行設備安裝等。

除了提升再利用量能，林左祥說，廚餘減量也很重要，尤其是學校團膳部分，會跟教育部農業部共同推動惜食環境教育，包含透過正面對話引導、教育學生正確食物選擇，落實惜食觀念，也將調查學生喜好，設計營養受歡迎餐點，減少剩食等。

廚餘 養豬場 環境部

延伸閱讀

2027年禁廚餘養豬 每日2千噸去化成難題 環境部推4大配套

聽誰的？午餐廚餘回收互踢皮球 彰化縣立學校頭大擔心圖利被告

2027年全面禁廚餘養豬 地方配合輔導逐步轉型

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

相關新聞

鹿港黑水虻廠臭翻社區...罰逾百萬仍未解 居民怒吼：還我開窗權

彰化鹿港羽田公司收集廚餘飼養黑水虻製造飼料及肥料，卻因廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖已遭彰化縣環保局裁罰逾百萬元，異味問...

黑豬農不滿禁廚餘轉型期太短 陳駿季：不會再延長 只要努力沒有做不到

為防堵非洲豬瘟疫情，行政院拍板後年起全面禁止廚餘養豬，明年為1年轉型期。主要仰賴廚餘餵養的黑豬業者不滿1年太短。農業部長...

廚餘落日不禁「植物性廢渣」 環境部：違規混料將重罰

行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬，明年1年為轉型期，豬農仍可有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。環境部...

借鏡日本廚餘去化 邱志偉倡議乾燥處理家戶廚餘

台中爆發非洲豬瘟後，全國廚餘去化量能的隱性風險全面浮現，行政院宣布 2027年起將全面禁止廚餘養豬，一年轉型期內政府將推...

廚餘養豬轉型啟動 環境部公布四大配套措施

116年起禁用廚餘養豬，設1年緩衝轉型，國內每日產生逾2000噸廚餘將如何去化成難題。環境部上午舉行「因應非洲豬瘟之廚餘...

2027年禁廚餘養豬 每日2千噸去化成難題 環境部推4大配套

行政院昨拍板後年起全面禁止廚餘養豬，明年1年為轉型期，國內每日產生逾2000噸廚餘將如何去化成難題。環境部今天表示，已建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。