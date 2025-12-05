2027年禁廚餘養豬 每日2千噸去化成難題 環境部推4大配套

行政院昨拍板後年起全面禁止廚餘養豬，明年1年為轉型期，國內每日產生逾2000噸廚餘將如何去化成難題。環境部今天表示，已建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升在利用設施量能及推動惜食教育四大配套措施。此外，也將協助縣市透過嚴謹管控與科技工具，確保轉型期間廚餘養豬符合規定。

行政院昨公布禁止廚餘養豬及輔導轉型落日方案，確定2027年起全面禁用廚餘養豬，但從明年1月1日起給予1年轉型期，豬農仍可有條件使用廚餘養豬，但僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料、植物性料原等，禁用家戶廚餘。

針對養豬團體質疑，政府提供一年轉型期太長，恐釀疫情缺口。環境部表示，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場必須在今年底前完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘流向。

環境部次長沈志修表示，目前421家廚餘養豬場，僅有30家裝智慧監控系統，主因是豬農還在觀望政府政策，每套設備約13萬元，環境部將補助一半，若已經裝設智慧監控設備的豬場，決定即起轉型不再用廚餘養豬，環境部將全額補助。

沈志修說，現階段全國廚餘每日處理量能約1100噸，未來一年轉型期間，因為禁止家戶廚餘養豬，將增加6百多噸廚餘需要處理，後年全面禁餵之後，將再增加約400噸量能，轉型過渡期只能靠焚化掩埋處理，但隨著總設施量能提升，預計在2027年底總設施處理量能可大於廚餘產量，屆時無須再焚燒掩埋。

環境部坦言，目前廚餘處理設施尚有缺口。目前全台每日廚餘產生量約2115噸，其中1324噸進入養豬系統。預估從明年元月起，家戶廚餘禁養後，需額外去化593噸，加上原本沒有進入養豬系統的791噸，合計1383噸。現階段處理量能約1100噸，環境部將在協助地方政府提升設施量能。

環境部說，預估明年底總設施量能將提升至1720噸，2027年底進一步提高至2119噸，屆時全國廚餘處理量能才達到無須再焚燒掩埋。隨落日政策確定，應有更多民間業者投入廚餘處理產業，將加速填補廚餘再利用缺口。

環境部指出，轉型期間部分廚餘需採焚化處理，將督導地方加強焚化場管控措施加強焚化廠戴奧辛監測，目前共有25廠焚化爐處理廚餘、63支排放管道，已完成27支管道採樣，6管道完成檢測報告，濃度均低於法規管制標準。