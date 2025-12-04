聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘去化成本 漲至5~8元/kg

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

行政院昨拍板廚餘養豬政策調整措施，農業部表示，地方政府可依其去化規畫與廚餘養豬轉型輔導期程，提早停止廚餘養豬時程。專家表示，台灣目前仍混合使用動植物廚餘，不只量大且難以去化，必須從源頭就正確分類廚餘。

環境部統計，國內每天廚餘產生量約二一一五噸，預估至二○二七年底，全國廚餘處理設施量能可達每日約二一一九公噸，且無須再透過焚燒與掩埋。

環境部長彭啓明昨指出，之後不能再依賴廚餘餵豬去化下，平均每公斤廚餘去化成本約五至八元，可能會反映在餐廳餐點的價格等，昨天也有縣市主動建議成立區域廚餘調度中心，這部分環境部承諾會來著手進行。

獸醫師黃君表示，歐盟、丹麥、日本等國將廚餘分流為植物性、動物性及混合性廢料，再搭配合適的去化方案，但目前台灣做法仍混合使用動植物廚餘，不只量大且難以去化，必須從源頭就正確分類廚餘，才能平均分配處理量能。

延伸閱讀

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

獨／中央拍板禁廚餘養豬 豬農醞釀抵制恐引發廚餘大戰

惜食教育再多 營養午餐難吃就淪廚餘…蘇俊賓提3招盼源頭減量

廚餘養豬政策今拍板 專家：台灣動植物混和廚餘量大難以去化

相關新聞

2027廚餘養豬全面退場 豬農改飼料餵養 能獲2倍補助金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘；地方政府也能提...

「飼料養不出油花」全台黑豬農 擬向政院抗議

中央拍板後年起禁止廚餘養豬，明年轉型期。桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會指出，全面飼料化，恐導致黑毛豬市場占比萎縮，建議參...

廚餘去化成本 漲至5~8元/kg

行政院昨拍板廚餘養豬政策調整措施，農業部表示，地方政府可依其去化規畫與廚餘養豬轉型輔導期程，提早停止廚餘養豬時程。專家表...

2027年全面禁廚餘養豬 地方配合輔導逐步轉型

2027年起將全面禁止廚餘養豬，雲林縣等多縣市多年前已禁廚餘養豬，其他縣市將配合中央政府，輔導逐步轉型；未來廚餘去化多採...

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳...

2027禁廚餘養豬 百貨餐飲巨量廚餘何去何從？業者曝解方

行政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬，對每天都會產生驚人巨量廚餘的百貨、飯店及連鎖餐飲而言，現在仰賴回收業者協助清運模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。