廚餘去化成本 漲至5~8元/kg
行政院昨拍板廚餘養豬政策調整措施，農業部表示，地方政府可依其去化規畫與廚餘養豬轉型輔導期程，提早停止廚餘養豬時程。專家表示，台灣目前仍混合使用動植物廚餘，不只量大且難以去化，必須從源頭就正確分類廚餘。
環境部統計，國內每天廚餘產生量約二一一五噸，預估至二○二七年底，全國廚餘處理設施量能可達每日約二一一九公噸，且無須再透過焚燒與掩埋。
環境部長彭啓明昨指出，之後不能再依賴廚餘餵豬去化下，平均每公斤廚餘去化成本約五至八元，可能會反映在餐廳餐點的價格等，昨天也有縣市主動建議成立區域廚餘調度中心，這部分環境部承諾會來著手進行。
獸醫師黃君表示，歐盟、丹麥、日本等國將廚餘分流為植物性、動物性及混合性廢料，再搭配合適的去化方案，但目前台灣做法仍混合使用動植物廚餘，不只量大且難以去化，必須從源頭就正確分類廚餘，才能平均分配處理量能。
