「飼料養不出油花」全台黑豬農 擬向政院抗議

聯合報／ 記者朱冠諭陳俊智黑中亮劉星君／連線報導

中央拍板後年起禁止廚餘養豬，明年轉型期。桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會指出，全面飼料化，恐導致黑毛豬市場占比萎縮，建議參考西班牙伊比利豬模式，提升黑毛豬價值。

針對中央研發黑豬專屬飼料，豬農直言「沒用啦」，飼料養不出油花口感變差，成本又拉高，以後再沒有便宜黑豬肉。桃園黑豬農埋怨「政府不給飯吃」，將串連新北豬農，拒絕再代收事業性廚餘。屏東黑豬飼養畜牧協會串聯全台黑豬農，今下午在新北開會，醞釀向行政院抗議。

蘇俊賓認為，農業部畜產試驗所已發展出黑豬專用飼料，即使育成期已縮短為九至十三點五個月，與白豬平均六至七個月相比，仍有明顯差距，「一旦全面飼料化，黑豬成本上升」，恐導致黑豬在國內市場占比萎縮。

桃園養豬協會理事長林承德說，黑豬成長至少十二個月，只給一年轉型，豬農不敢再養小豬，既然政府不給飯吃，已與新北串連不再收廚餘，仍持續代收的餐廳和學校廚餘，請環境部解決。

針對農業部的黑豬專用飼料，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，「沒用啦！七年前就試過了，成本太高了」，飼料養不出油花、不好吃。

方志源說，希望中央放寬動物性下腳料養豬，「蒸煮中心一定要設立」，廚餘經過高溫蒸煮是最安全的。

