2027廚餘養豬全面退場 豬農改飼料餵養 能獲2倍補助金

聯合報／ 記者黃婉婷李柏澔／台北報導

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘；地方政府也能提前禁止；選擇直接轉型飼料餵養豬農，能獲兩倍飼料補助金。

行政院長卓榮泰提出防疫第一、去化無虞、輔導轉型，及循環利用共四點要求。他指示農業部全力推動轉型，並確保轉型期間使用事業廚餘的要符合規範，且廚餘養豬須落實蒸煮規定，環境部也應加速建構廚餘再利用設施，確保全台轉型在明年十二月卅一日如期完成。

明年轉型期間，農業部規範「有條件使用廚餘養豬」。包括豬農須獲地方政府同意，須完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設ＧＰＳ，且經跨部會聯合檢查合格，得於明年元旦起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘基於防疫全面禁用。

由於家戶廚餘和事業廚餘有時難以區分，環境部「正面表列」，如學校、部隊、矯正所等集中供膳剩食、通路過期食品，要求地方清潔隊所收廚餘不可標售給養豬戶。

為協助產業加速轉型，農業部指出，緩衝期間直接轉型飼料養豬業者，飼料補助每頭豬三千六百元，維持廚餘養豬業者則減半為一千八百元；此外，餵飼設備補助則依飼養規模可補助卅萬元至三百萬元，另提供金融支持。農業部說，飼料補助落差一倍是為鼓勵加速轉型，增加誘因並考量公平性。

針對黑豬產業，農業部將加速育成適合飼料的品種，並針對飼料持續開發，以符合黑豬餵養需求。

