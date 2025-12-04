2027年全面禁廚餘養豬 地方配合輔導逐步轉型

2027年起將全面禁止廚餘養豬，雲林縣等多縣市多年前已禁廚餘養豬，其他縣市將配合中央政府，輔導逐步轉型；未來廚餘去化多採焚化及堆肥處理。

行政院院會稍早通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到2026年12月31日止，2027年起全面轉型飼料養豬。

台北市政府環境保護局廢棄物處理管理科長鄭智文說，家戶廚餘部分，目前台北每天約生產130噸，將全以堆肥方式處理，量能沒問題；非家戶部分，還有1年緩衝期，預期短期內不會有大量去化問題，接下來將積極輔導業者轉型。

新北市政府農業局表示，目前全市都以飼料餵養，而新北67間領有廚餘再利用檢核許可養豬場，後續將輔導豬場配合中央政策；廚餘去化部分，環保局說，採堆肥、黑水虻養殖處理等多元化再利用。

桃園市政府環保局說，廚餘處理量能足夠，將以快速醱酵堆肥與生質能處理為主。

新竹縣政府表示，配合中央完成轄內51場廚餘養豬場轉用飼料，轉型期間將提升黑水虻處理量能，如風險低的團膳、通路即期食品等可由畜牧場飼豬，風險高的家戶廚餘以黑水虻為主、焚化為輔。

新竹市政府說，2026年4月將建置日處理量10公噸的黑水虻設備，年底前提升到24公噸；現有日處理12公噸的廚餘堆肥設備未能負荷時，超量廚餘將掩埋或焚化。

苗栗縣政府表示，全力協助縣內10場使用廚餘養豬戶及1家環保公司（養豬濕式原料共同蒸煮中心），向中央申請轉型飼料補助及轉型設備補助；廚餘處理部分，全縣有6處區域堆肥場可處理47.5公噸，另一處黑水虻養殖場可處理5公噸，超過處理量時可焚化處理。

台中市政府說，廚餘去化目前多採焚燒方式。

彰化縣政府表示，目前縣內仍有33場養豬場廚餘養豬，已和養豬場開會協助轉型，而現階段廚餘多數焚化處理，未來將持續擴充黑水虻、堆肥場去化量能。

南投縣環保局長李易書告訴中央社記者，中央邀地方政府開會時，就曾反映1年緩衝期對南投可能不夠，已規劃建廚餘處理廠，預計2026年就能招商興設。

雲林縣2018年12月25日起全面禁止廚餘養豬，環保局說，雲林每天約60公噸廚餘，全數進南亞廚餘資源化場製成有機質肥料，無償供民眾使用。

嘉義縣政府10月28日起廢止目前4家有廚餘再利用養豬場的使用許可，未來不再核准廚餘養豬再利用許可。

嘉義市環保局表示，嘉義市養豬戶全為飼料飼養，但嘉義市每天約產生12公噸廚餘，為有效再利用，正在興建廚餘再利用廠，預計2026年底完工，將可把生熟廚餘高速發酵後作為堆肥使用。

台南市政府環保局說，台南已禁用廚餘，全市廚餘由1座傳統堆肥廠及2座高速發酵廠處理，2026年再擴增城西廚餘高速發酵廠發酵槽，增加處理量。

高雄市政府表示，已禁用廚餘養豬，現在廚餘由環保局統一回收處理，經瀝乾水分後，採堆肥、焚化方式處理。

屏東縣政府宣布全面禁止廚餘養豬，配合中央轉型期間可使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；另外，屏東每天產生廚餘約40公噸，瀝水後約30公噸，可送往堆肥場及焚化方式處理。

金門縣環保局表示，金門2019年起禁用廚餘養豬，目前全縣廚餘運到金沙鎮大洋掩埋場，透過廚餘高速處理設備製成堆肥提供農民領取。持續配合農政單位查核養豬場內是否確實執行禁用廚餘養豬政策。

宜蘭縣已於今年11月4日宣布，永久禁止使用廚餘養豬，目前共84場養豬場。事業廚餘（餐飲、旅宿等）處理部分，由合格清除業者運送處理去化；家用廚餘由各地清潔隊回收到有機廢棄物處理場去化。

花蓮縣政府2019年1月起全面禁廚餘養豬，所有廚餘送往環保科技園區高效處理，轉換成有機肥料或土壤改良劑。

台東縣政府農業處長許家豪表示，為防範非洲豬瘟，2019年4月1日起公告禁用廚餘養豬，台東養豬戶都已轉型。