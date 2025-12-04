快訊

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘，並給予1年轉型的最後期限至2026年12月31日。環境部長彭啓明今表示，未來平均每公斤廚餘處理費用約5到8元不等，不排除會反映在餐廳的餐點價格上，不過隨著國內處理量能的逐步提升，屆時價格理當調降。

未來廚餘來源將會全面分流、逐項管理，可餵豬廚餘來源需列入各縣市「正面表列」，包括團膳、大型連鎖餐廳，而小吃店、夜市等來源複雜者將不得再用於餵豬。公寓大樓與餐廳混收的廚餘過去可以進入養豬，但未來全面禁止進入養豬端，而養豬場須裝設ＧＰＳ以追蹤來源並防杜不當輸入。

彭啓明今表示，以前廚餘的去化要感謝豬，所以幾乎沒有負擔任何處理成本，但禁止廚餘養豬後，平均每公斤處理成本就要5到8元，可能會反映在餐廳的價格，但這是不得不轉型的工作，

彭啓明指出，目前一天的廚餘產出量約1700噸，當中約300噸來自學校營養午餐，桃園市副市長蘇俊賓今天出席院會時指出，團膳廚餘會特別多，可能和營養午餐不好吃有關，因此建議要改變廚藝等做法。

彭啓明表示，也有縣市主動建議應成立區域廚餘調度中心，這部分承諾會來做，南投2年後會有1座新的生質能廠，一天可以處理約100噸廚餘，台中、台南、高雄等縣市也都願意來做生質能廠，如今各地都重視廚餘去化，是件好事。

