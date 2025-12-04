中央禁廚餘養豬「下有對策」 北市環保局：免費銷毀延至12月31日

行政院今拍板2027年起全面禁廚餘養豬，將給予1年轉型落日期限，未來非家戶廚餘去化量能是否足夠受矚。台北市環保局表示，會積極輔導業者委託清運及再利用去化，配合中央政策，免費銷毀非家戶廚餘也延長至12月31日。

環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，目前北市家戶廚餘每日產出約130噸，未來禁止養豬後，清潔隊收運的養豬廚餘將併入堆肥再利用，家戶廚餘去化目前沒有問題。

鄭智文說，依照法規非家戶廚餘等事業廢棄物，原是由產源自行委託清運至再利用機構或處理廠，而非由地方環保單位來處理，原訂北市焚化廠因非洲豬瘟疫情免費銷毀非家戶養豬廚餘至12月6日，後續會配合中央政策，預計開放至12月31日，同時將向中央申請補助處理相關費用。

鄭智文指出，禁令全面上路前還有1年可將事業廚餘送至畜牧場養豬，短期去化管道陸續恢復，中央同時要求各地方增設其他再利用方式，如黑水虻、能源化、共消化、堆肥等，逐步增加非家戶廚餘的去化量能，北市於緩衝期1年內會加緊規畫，也預期這1年會有其他不同管道出現，陸續有業者看到商機也來詢問如何投入廚餘再利用去化的市場。

鄭智文認為，依中央政策確定非家戶廚餘未來無法再養豬，勢必要透過其他再利用管道妥善處理，並回歸使用者付費、汙染者付費的廢棄物處理機制，未來也會積極輔導業者委託清運及再利用去化。