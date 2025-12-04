設備投資不划算審查又繁瑣 彰化縣預計提前全面禁廚餘養豬

行政院今拍板後年起禁廚餘養豬，彰化縣目前廚餘養豬戶為33家，因需投資設備，加上審查作業繁雜，縣府環保局推測可提前全面禁止廚餘養豬。

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘則全面禁止，並給予1年轉型期限至2026年12月31日。

農業部表示，若養豬場希望在轉型期間繼續使用廚餘，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度控制及影像監控系統建置，確保運輸車輛裝設GPS，並經跨部會聯合檢查合格，才能從2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止。

彰化縣府環保局長江培根說，彰化在垃圾和廚餘處理上沒有問題；但部分廚餘養豬場位於偏僻地區，訊號傳輸困難，加上設備廠商在新措施公布後調漲價格，想在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場需投資設備，並經跨部會聯合檢查合格，程序繁瑣，等到設備安裝完成、實際使用時，可能也只剩幾個月。業者考量投資成本與效益，廚餘養豬預計將朝向自然退場。

江培根指出，對大多數非廚餘養豬業者而言，廚餘養豬仍存在風險，且廚餘養豬戶若在年底前「立即轉型為飼料場」與明年退場，農業部補助也有差額。縣府立場不鼓勵額外加裝設備，政院拍板自2027年起全面禁止廚餘養豬，彰化縣預計能提前實現。