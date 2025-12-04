獨／中央拍板禁廚餘養豬 豬農醞釀抵制恐引發廚餘大戰

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院拍板2027全面禁用廚餘養豬，引發用廚餘飼養黑豬的農民不滿，預計發起抵制行動。本報資料照片
防範非洲豬瘟，行政院今拍板2027年全面禁用廚餘養豬，衝擊用廚餘飼養黑豬農民生計，桃園養豬協會理事長林承德心寒嘆說「看不到未來」，其他豬農也怨「政府不給飯吃，還要我們幫忙」，預計串連發起抵制行動，未來恐成廚餘大戰。

桃園與新北的豬農預計明天下午1時30分，在新北林口發電廠附近的洪福宮集結抗議禁用廚餘政策，預計發起不收事業廚餘行動。

據了解，政府禁用廚餘養豬期間，各地廚餘雖有政府機構或開口合約廠商負責去化，但收運是由環保局清潔隊與豬農協助，前者負責一般民眾的家庭廚餘，後者負責原本用於餵豬的餐廳、團膳與機關學校事業廚餘。豬農盼藉行動讓政府知道廚餘養豬不僅關乎農牧，也牽涉環境衛生問題。

豬農表示，中央政府拍板明年可用事業廚餘養豬，但後年仍全面禁用，意思還是要養黑豬的豬農轉型或退場；大家看不到政策有何配套，已經花錢買的蒸煮監控設備只能用1年，那還不如當初就全面禁用；既然政府不給活路，未來廚餘清運與去化問題，也請政府自己解決。

桃園養豬協會理事長林承德表示，黑豬成長至少要12個月，政府只給1年時間，豬農已經不敢再養小豬。很多人對政府已心灰意冷，感覺沒有未來，既然政府不給飯吃，那政府的問題也請自己解決，桃園已與新北串連，「明天全都放掉」，不再收廚餘，餐廳、團膳和學校有廚餘想清，請找環境部處理。

