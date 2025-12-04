行政院拍板2027禁廚餘養豬 張嘉郡喊話：儘早上路

行政院會今天拍板2027年全面禁用廚餘養豬，國民黨立委張嘉郡喊話，禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈，晚一天禁止就是多一天風險，政策應盡早上路。

今年10月21日，台灣檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，廚餘未落實蒸煮被視為破口，農業部、環境部今天赴行政院會報告「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，行政院會也拍板一年內將全面禁止廚餘養豬。

行政院長卓榮泰提出4點要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。他要求環境部及農業部，協助地方政府嚴格管控，確保轉型期間，使用事業廚餘等要符合規定，廚餘養豬，落實蒸煮規定，並妥善處理廚餘去化處理。

張嘉郡表示，她不斷呼籲要禁止廚餘養豬，不應為了8%的廚餘養豬戶犧牲92%的飼料養豬戶，甚至危及2千億的產業鏈。

張嘉郡指出，台灣再爆發疫情的風險是非常高的，禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈，晚一天禁止就是多一天風險，政策應盡早上路。