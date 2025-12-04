快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

行政院拍板2027禁廚餘養豬 張嘉郡喊話：儘早上路

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報資料照
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報資料照

行政院會今天拍板2027年全面禁用廚餘養豬，國民黨立委張嘉郡喊話，禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈，晚一天禁止就是多一天風險，政策應盡早上路。

今年10月21日，台灣檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，廚餘未落實蒸煮被視為破口，農業部、環境部今天赴行政院會報告「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，行政院會也拍板一年內將全面禁止廚餘養豬。

行政院長卓榮泰提出4點要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。他要求環境部及農業部，協助地方政府嚴格管控，確保轉型期間，使用事業廚餘等要符合規定，廚餘養豬，落實蒸煮規定，並妥善處理廚餘去化處理。

張嘉郡表示，她不斷呼籲要禁止廚餘養豬，不應為了8%的廚餘養豬戶犧牲92%的飼料養豬戶，甚至危及2千億的產業鏈。

張嘉郡指出，台灣再爆發疫情的風險是非常高的，禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈，晚一天禁止就是多一天風險，政策應盡早上路。

非洲豬瘟 廚餘 行政院 張嘉郡 農業部 卓榮泰

延伸閱讀

全面禁止廚餘養豬 1年轉型立委嫌太慢

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

賴清德10天內二度南下雲林 劉建國爭取台積電進駐總統當場回應

影／國人阿布達比遭拘3天獲釋 韓國瑜：謝謝張嘉郡委員

相關新聞

行政院拍板2027禁廚餘養豬 張嘉郡喊話：儘早上路

行政院會今天拍板2027年全面禁用廚餘養豬，國民黨立委張嘉郡喊話，禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈，晚一天禁止就是多...

屏東縣府宣布全面禁家戶、事業廚餘養豬 將培訓豬場特約獸醫

行政院2027年起全面禁用廚餘養豬，2026年起一年為轉型期，僅開放事業廚餘，畜禽下腳料等。屏東縣府今宣布，兼顧防疫與產...

禁廚餘養豬衝擊黑毛豬產業 蘇俊賓：市占率恐在2年內萎縮

中央2027年禁廚餘養豬，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會指，全面轉向飼料化，恐衝擊黑毛豬國內市場，目前農業部針對廚餘養豬...

全面禁止廚餘養豬 1年轉型立委嫌太慢

我國正式全面禁止廚餘養豬，轉型期間有補助！為防範非洲豬瘟風險，農業部4日於行政院會記者會宣布，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。環境部則會正面表列可使用的廚餘類型，供轉型中養豬業者參考。

中央將實施全面禁用廚餘 張麗善喊樂見其成：要有配套措施

針對農業部2027年起全面禁止廚餘養豬，全國最大養豬的雲林縣長張麗善表示，自從非洲豬瘟以來她再三疾呼中央應痛定思痛，終能...

惜食教育再多 營養午餐難吃就淪廚餘…蘇俊賓提3招盼源頭減量

中央2027年禁廚餘養豬，未來廚餘去化量能是否足夠引發質疑。桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時指出，中央目前著重投資各項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。