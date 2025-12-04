屏東縣府宣布全面禁家戶、事業廚餘養豬 將培訓豬場特約獸醫
行政院2027年起全面禁用廚餘養豬，2026年起一年為轉型期，僅開放事業廚餘，畜禽下腳料等。屏東縣府今宣布，兼顧防疫與產業，轉型期間屏東縣全面禁用家戶廚餘、事業廚餘，但同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，並將培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫通報。
屏東縣政府今下午由副縣長黃國榮率領環保局長顏幸苑、農業處長鄭永裕等單位說明屏東縣防範非洲豬瘟的相對應作為。
副縣長黃國榮說，屏東縣是養豬大縣，養豬場全國最多，也是黑豬產業基地，但非洲豬瘟對產業、民生造成衝擊，為避免廚餘飼養成為非洲豬瘟疫情破口，縣長周春米連日邀集縣府團隊審慎研議評估，兼顧防疫、農民權益、產業轉型、降低環境衝擊與民眾食的安全多方考量，做出禁用廚餘養豬決定，也感謝黑豬產業配合。
黃國榮說，屏東縣原本有98場養豬場使用廚餘養豬，台中發生非洲豬瘟後陸續有豬農退場，屏東縣有95場使用廚餘養豬，共14萬頭豬，其中黑豬約10萬頭豬。
黃國榮說，縣府採取措施，禁用家戶廚餘與事業廚餘養豬；同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬；配合中央政策一年轉型，轉型最後期為2026年12月31日止；培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫與通報工作。
環保局長顏幸苑說，屏東縣一天廚餘量約40公噸，廚餘瀝水後約30公噸，家用廚餘三分之一，事業廚餘占三分之二。縣內既有的處理設施為廚餘堆肥場，環保局估算每天可送往堆肥場5公噸，剩餘25公噸以焚化處理。
顏幸苑表示，避免造成焚化爐負擔，縣府決議，除持續禁收外縣市廚餘外，家戶廚餘及事業廚餘僅能透過清潔隊、乙級清運業者，運送至焚化廠、堆肥場或生質能廠去化。
顏幸苑表示，焚化廠倒廚餘一律採「申請制」，申請通過後最快當天就可進場到廚餘。落實禁用廚餘養豬，也會持續展開夜鷹早鳥、稽查無假期。
日前屏東縣發生廚餘量申請不符還強行硬闖崁頂焚化爐到廚餘的業者，焚化廠廠長發現後力阻，未料業者不聽偏硬闖，還差點把廠長推入30公尺貯坑，過程驚險，警方也依妨害公務、違反廢棄物清理法送辦。
農業處長副處長李永文說，有鑑於台中案例場，畜牧場疫病控制需獸醫師投入，才能將疾病控制，將透過農業大學課程加強培訓養豬場專業特約獸醫師，因經濟動物獸醫師較僅占全部獸醫師兩成，後續思考如何增加誘因，疾病控制才能讓產業永續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言