禁廚餘養豬衝擊黑毛豬產業 蘇俊賓：市占率恐在2年內萎縮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央2027年禁廚餘養豬，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會指，全面轉向飼料化，恐衝擊黑毛豬國內市場。圖／行政院提供
中央2027年禁廚餘養豬，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會指，全面轉向飼料化，恐衝擊黑毛豬國內市場。圖／行政院提供

中央2027年禁廚餘養豬，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會指，全面轉向飼料化，恐衝擊黑毛豬國內市場，目前農業部針對廚餘養豬轉型僅給業者1年期的補助，不足以引導產業完成轉型，呼籲可參考西班牙伊比利豬、匈牙利綿羊豬的成功模式，提升黑毛豬價值。

蘇俊賓表示，全台約506萬頭豬中，黑毛豬雖僅占12%、約60萬頭，卻是台灣重要特色，不僅超過上百年歷史，也是許多傳統料理和客家飲食文化的重要基底；目前農業部針對轉型，給業者1年期的補助，但一次性或僅1年期的支持，不足以引導產業完成完整轉型，在研議政策轉型時，更需同步考量特色豬種的成本和市場性，輔導長期發展，才能讓產業永續傳承。

蘇俊賓也指，儘管農業部畜產試驗所已發展出黑豬專用飼料，使大黑豬的育成期由1年縮短至9個月、本土黑豬由15個月縮短至13.5個月，但與白豬平均約6至7個月的育成期相比，仍具有明顯差距。換肉率不同，飼養成本也大不同。一旦全面轉向飼料化，黑豬成本勢必上升，若缺乏市場機制與價值提升策略，未來2至5年間黑豬在國內市場的占比可能萎縮，十分可惜。

他強調，地方的特色農畜產品向來都是國家的重要競爭力，黑毛豬也具有發展成國家與地方觀光特色產業的潛力，中央與地方應同步推動黑毛豬高值化，一方面協助農民轉型、一方面提升市場行銷與消費認知，讓高品質黑毛豬能在飼料化後仍維持競爭力。

對於行政院長卓榮泰日前特地到桃園市大園區，品嘗滷肉飯等黑毛豬料理。蘇俊賓說，肯定院長用行動支持黑毛豬，但「吃完黑豬滷肉飯，莫忘黑毛豬產業」，目前政策的不確定性讓許多黑毛豬農不安，擔心產業何去何從。

對此，卓榮泰回應，政院會支持產業永續發展，歡迎蘇俊賓推薦更多桃園的優質黑毛豬特色餐點。農業部長陳駿季表示，農業部已啟動輔導工作，包括強化育種、調整飼料及建立評鑑制度，確保在調整廚餘政策後，黑豬產業仍能穩定延續。

毛豬 飼料 農業部 蘇俊賓 行政院 廚餘 卓榮泰 陳駿季

