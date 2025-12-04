快訊

全面禁止廚餘養豬 1年轉型立委嫌太慢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院4日宣布將在1年內全面禁止廚餘養豬，若業者願意轉型，將可獲得飼料與貸款等補助。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院4日宣布將在1年內全面禁止廚餘養豬，若業者願意轉型，將可獲得飼料與貸款等補助。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

我國正式全面禁止廚餘養豬，轉型期間有補助！為防範非洲豬瘟風險，農業部4日於行政院會記者會宣布，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。環境部則會正面表列可使用的廚餘類型，供轉型中養豬業者參考。

養豬禁用加護廚餘

農業部提醒，欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

轉型期間，僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料；禁止使用家戶廚餘；植物性料源，包括植物性廢渣、果菜殘渣、廢酒糟/酒粕、蔗渣等4種，都可以持續使用。由於家戶與事業廚餘有時難區分，環境部將正面表列廚餘類型，以利養豬場明確使用。

最高3百萬轉型補助

農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，包括轉型飼料補助：立刻轉型者每頭3600元、需要時間轉型者每頭1800元；依據養豬場規模不同，提供30到300萬元的餵飼設備補助；還有提供提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從農貸款等專案農貸之貸款利息補助，利息補助期間於補助額度內免收保證手續費。

環境部在轉型期間則會加強即時監控、優化既有廚餘設施、加強焚化廠管控，並與教育部、農業部合作推動惜食教育。

不過朝野立委近日質詢時都希望加速禁用廚餘養豬。民進黨立委賴瑞隆說，既然禁用廚餘養豬是趨勢與共識，是否能時程能再提早？民眾黨立委張啓楷也指出，應該立即全面禁止廚餘養豬；國民黨立委張嘉郡強調，禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈，過去已多次呼籲要求禁止。

